인천항만공사, 자립준비청년 사회 적응 돕는다… 취업역량 강화 지원

입력 : 2025-09-08 16:30:01
수정 : 2025-09-08 16:30:00
인천=강승훈 기자 shkang@segye.com
인천항만공사(IPA)가 관내 자립준비청년들의 안정적인 사회 적응을 돕는다. 공사는 지역 취약계층 청년 대상의 취업 지원 사업을 추진한다고 8일 밝혔다. 이번 프로그램은 자립준비 청년들의 홀로서기와 경제적인 자립을 위한 목적이다.

 

교육과 지원비 등을 공동으로 제공하는 게 골자다. 공사는 △인천 공공기관 혁신 네트워크(수도권매립지관리공사·인천국제공항공사·한국환경공단) △인천시자립지원전담기관 △초록우산어린이재단 △㈔신나는조합 등과 공동협약을 체결했다.

 

지역사회 상생경영을 실천 중인 혁신 네트워크와 함께 조성한 ‘인천 환경·투명·경영(ESG) 상생 기금(I-SEIF)’으로 약 5000만원을 보탠다. 협약 기관은 실용적 지원 사항들을 담은 계획서를 같이 마련하고, 9∼19일 2주간 참여자 총 15명에 대해 5개월 간 일정을 이어갈 예정이다.

 

세부 내용으로는 진로설계를 위한 직업 흥미도 검사와 자기소개서 작성 실습, 기업 인사 담당자 및 동서울대 교수진 모의 면접, 취업 선물(면접용 정장·구두) 지급 등 다채롭게 구성됐다.

 

신재완 IPA ESG 경영실장은 “미래세대 주역인 청년들의 홀로서기와 경제적 자립을 위해 마련했다”며 “앞으로도 네트워크 기관들과 머리를 맞대 지역사회 취약계층에 필요한 여러 사업들을 적극적으로 추진할 것”이라고 말했다.

