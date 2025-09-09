삼성D, 전 세계 패널 업체 중 유일 참석

차세대 성장동력 ‘오토 사업’ 강화



차량용 OLED ‘드라이브’ 첫 공개

자율주행 ‘디지털콕핏 데모’ 전시

삼성디스플레이가 유럽 최대 모빌리티 쇼 ‘IAA 모빌리티 2025’에 전 세계 패널 업체 중 유일하게 참가하며 차세대 성장동력 중 하나인 오토 사업을 대폭 강화하고 나섰다.



삼성디스플레이는 9∼14일(현지시간) 독일 뮌헨에서 개최되는 IAA 현장에서 차량용 유기발광다이오드(OLED) 브랜드 ‘드라이브’를 처음으로 공개한다고 8일 밝혔다. 드라이브(DRIVE)의 각 영문 이니셜은 △디자인 차별화 △견고한 신뢰성 △지능형 안전 기술 △고품격 화질 △확장형 디스플레이 등 삼성디스플레이의 5가지 차별화된 OLED 기술력을 뜻한다. 글로벌 완성차 고객을 대상으로 삼성디스플레이 차량용 OLED의 품질에 대한 홍보를 강화해 사업 육성에 박차를 가하겠다는 전략이다.



삼성디스플레이가 이번 행사에서 자사 OLED를 액정표시장치(LCD)의 일종인 미니 LED와 직접 비교 전시에 나선 것 또한 차별화된 화질 성능을 부각하기 위해서다. 삼성디스플레이는 3개의 모형 운전석에 일반적인 직사각형 형태의 미니 LED 클러스터와 핸들 형태에 맞게 모서리가 둥글게 성형된 OLED 클러스터, 운전석을 감싸듯 디자인된 커브드 OLED 클러스터를 나란히 전시했다. 백러이트가 없는 OLED는 두께가 얇아서 테두리를 둥글게 하거나 비대칭 사각형 등 다양한 형태로 제작 가능하다는 강점을 보여준 것이다.



삼성디스플레이는 전시에서 미래 자율주행차 콘셉트의 새로운 ‘디지털콕핏 데모’(사진)도 선보인다. 디지털콕핏 데모는 운전자, 동승자의 손길이 닿는 곳마다 다양한 형태의 OLED 디스플레이가 자리하는 것이 특징이다.