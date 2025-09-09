SKT, ‘AI 비서’ 글로벌 서비스 시장 공략 본격화

전세계 6700만명 이용 ‘타임트리’

日 일정공유 플랫폼 기업에 투자

AI 에이전트 기술 해외 첫 적용

SK텔레콤이 일본의 일정 공유 플랫폼 기업 타임트리와 손잡고 비서 역할을 수행하는 인공지능(AI) 에이전트 시장 공략에 나선다.



SKT는 타임트리에 22억엔(약 206억원)을 투자하고 AI 에이전트 서비스 개발 협력을 추진한다고 8일 밝혔다. 타임트리는 2014년 일본에서 창업한 스타트업으로 전 세계 6700만명 이상이 사용하는 일정 공유 애플리케이션 ‘타임트리’를 운영하고 있다.

유영상 SKT CEO(왼쪽)와 박차진 타임트리 대표이사가 지난 5일 일본 도쿄에서 투자 계약·전략적 파트너십을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. SKT 제공

SKT는 지난 5일 일본 도쿄에서 타임트리와 투자 계약·전략적 파트너십을 체결했다. 이를 토대로 최근 AI 산업이 급속도로 성장하고 있는 일본에서 입지를 다지고 글로벌 진출의 교두보를 마련한다는 구상이다.



SKT가 타임트리에 적용할 핵심 기술은 지난달 자사 AI 비서 서비스 에이닷(A.)을 통해 공개한 ‘에이전틱 워크플로우’다. 이는 단순히 사용자의 지시를 수행하는 수준을 넘어 그간의 사용 기록을 학습해 목표를 세우고 필요한 작업을 순차적으로 계획해 실행하는 기법이다. 타임트리 서비스를 고객이 입력한 정보 기반으로 일정을 관리하는 ‘수동적 역할’에서 고객의 일정과 사용 패턴, 선호도를 기반으로 최적화된 활동이나 이벤트를 추천하는 ‘능동적 AI 서비스’로 바꾸겠다는 것이다. SKT AI 에이전트 기술을 해외 서비스에 적용하는 건 이번이 첫 사례다.



유영상 SKT 최고경영자(CEO)는 “이번 협력은 SKT가 AI 에이전트 기술을 통해 글로벌 시장에서 새로운 가치를 창출할 수 있는 중요한 기회”라며 “한국과 일본 양국의 AI 에이전트 생태계 확장을 주도해 나갈 것”이라고 말했다.



박차진 타임트리 대표이사는 “이번 제휴는 일본 중심으로 성장해온 타임트리가 한국 시장 진출과 글로벌 확장을 본격화하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “SKT와 함께 ‘일정 중심 AI 에이전트’라는 새로운 패러다임을 확산시켜 나가겠다”고 했다.