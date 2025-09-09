LS전선, 국제기준 충족 ‘내화 케이블’ 상용화

국내 첫… 830도 고온에서도 안전

고전력 설비 밀집 시설에 최적화

LS전선이 반도체 공장, 초고층 빌딩 등 고전력 설비 밀집 시설의 안전을 강화할 수 있는 중전압 내화 케이블을 상용화했다고 8일 밝혔다.



내화 케이블은 화재 시에도 일정 시간 전력을 유지해야 하는 비상 전원, 피난 설비, 소방 시스템 등에 필수적으로 사용된다. 국내 최초로 국제 신규 내화 기준(IEC 60331-4)을 충족한 이번 제품은 830도 고온에서도 전력 공급이 가능해 데이터센터, 반도체 공장, 대규모 다중이용시설 등 고전력 인프라에 최적화됐다. 기존에는 국내 표준이 없어 일반 케이블에 방화 도료와 덕트를 씌우는 복잡한 시공 방식을 적용해 공간·비용 부담은 물론, 높은 곳에서의 작업에 따른 안전사고 위험도 컸다.



이번 제품은 일반 케이블을 생산해 도료, 덕트를 씌우는 3단계 공정을 내화 케이블 하나로 대체해 시공을 간소화하고 설치 공간과 비용을 줄이는 동시에 현장 작업의 안전성을 크게 높였다고 LS전선은 설명했다. LS전선은 지난해 12월 중전압 내화 케이블 국제 표준 제정과 동시에 국가공인인증기관의 성능 평가를 완료하고 곧바로 상용화에 성공했다.



LS전선은 “AI 데이터센터 등 첨단 시설 확산에 맞춰 전력 인프라의 안정성과 시공 효율을 동시에 높이며 시장을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.