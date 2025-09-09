고객 접점 넓히는 쓱닷컴… 첫 오프라인 팝업스토어

식료품·뷰티 브랜드 100여개 모아

15일부터 성수동서 ‘美지엄’ 열어

최근 퀵커머스 서비스 시작 눈길

적자에서 벗어나지 못하고 있는 SSG닷컴(쓱닷컴)이 고객 접점을 늘리고 배송 경쟁력을 강화하는 데 주력하고 있다. 창사 이래 처음으로 오프라인 팝업스토어를 열고, 퀵커머스(즉시 배송) 서비스를 시작한 쓱닷컴의 전략이 실적 개선으로 이어질지 주목된다.



8일 업계에 따르면 쓱닷컴은 다음 달 15∼19일 서울 성동구 성수동 에스팩토리 D동에서 첫 오프라인 페스타 ‘미(美)지엄’을 개최한다. 쓱닷컴이 선정한 식료품과 뷰티 브랜드 100여개가 약 4700㎡(약 1425평) 규모 공간에 5가지 주제로 분류·전시된다. 스타 셰프와 협업 상품을 중심으로 한 고메스트리트, 대표 식품사 식재료를 모은 딜라이트존, 고급 디저트·과일로 구성된 스위트존 등 5종류 공간을 박물관을 구경하듯 경험할 수 있게 기획했다.

쓱닷컴이 이런 오프라인 팝업스토어를 여는 건 이번이 처음이다. 소비 트렌드를 선도하는 성수동에 오프라인 페스타를 열어 고객과의 접점을 늘리고 브랜드 가치를 높이겠다는 전략이다.



신세계그룹의 이커머스(전자상거래 업체) 쓱닷컴은 국내 대표 온라인 쇼핑 업체지만 최근 몇 년간 부진을 면치 못하고 있다. 쓱닷컴 적자는 △2020년 469억원 △2021년 1079억원 △2022년 1111억원 △2023년 1030억원 △2024년 727억원으로 누적 적자가 4416억원에 달한다. 올 2분기 영업손실은 310억원에 달해 전년 동기보다 영업손실액이 83.4% 늘었다. 쿠팡이 국내 이커머스 점유율을 장악하고 있는 데다 ‘버티컬 플랫폼(전문몰)’과의 경쟁이 치열해진 가운데 돌파구를 마련하지 못하고 있어서다.



쓱닷컴은 트렌드에 뒤처지지 않게 체험형 콘텐츠를 확대하고, 이커머스 경쟁력을 좌우하는 배송 체계를 강화할 방침이다.