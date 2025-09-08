브라질 보우소나루 전 대통령 대법 선고 앞 찬반 시위

브라질 독립기념일인 7일(현지시간) 브라질리아 거리에서 열린 자이르 보우소나루 전 대통령 지지 시위에서 한 참가자가 “우리는 트럼프를 사랑한다”라는 피켓을 들어보이고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 같은 날 상파울루에서 시위대가 도널드 트럼프 미국 대통령과 보우소나루 전 대통령을 희화화한 대형 인형과 함께 행진하는 모습. 보우소나루 전 대통령은 내란 혐의로 재판을 받고 있으며 12일 브라질 대법원의 최종 판결이 나올 예정이다.

<연합>