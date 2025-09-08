‘女아베’ 다카이치냐, ‘젊은피’ 고이즈미냐… 10월 초 윤곽

‘포스트 이시바’ 놓고 각축전



자민당 잠룡 ‘5파전’ 압축 분위기 속

日 주요매체 ‘2강 구도’ 기정사실화

둘 다 종전 80주년 야스쿠니 참배

다카이치, 우경 노선 계승… 野와 갈등

고이즈미, 개혁적 이미지… 발언 문제

모테기 前 간사장 가장 먼저 출사표

이시바 시게루 일본 총리가 사의를 밝힘에 따라 자민당 잠룡들 움직임이 활발해지고 있다. ‘포스트 이시바’를 향한 당내 경쟁 구도가 5파전으로 압축되는 분위기인 가운데 당 차기 총재의 윤곽은 다음달 초쯤 가려질 전망이다.



일본 주요 매체들은 다카이치 사나에 전 경제안보담당상과 고이즈미 신지로 농림수산상 간 2강 구도를 기정사실화하고 있다. 두 사람은 지난해 9월 당 총재선거에 출마해 상위권에 오른 바 있다. 다카이치 전 장관은 1차 투표에서 1위를 차지했지만 결선 투표에서 이시바 총리에게 밀려 고배를 마셨고, 고이즈미 장관은 3위에 올랐다. 민영방송 뉴스네트워크 JNN이 지난 6·7일 1030명을 대상으로 실시한 차기 총리 적합도 여론조사에서도 두 사람은 각각 19.3%를 얻어 공동 1위에 올랐다.



두 사람은 공교롭게도 지난달 15일 종전 80주년을 맞아 제2차 세계대전 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 참배했다.

일본의 첫 여성 총리를 노리는 다카이치 전 장관은 아베 신조 전 총리의 우경 노선을 계승하는 정치인이다. 한국이 독도에 구조물을 더 만들지 못하도록 해야 한다고 발언하는 등 한국에도 강경한 자세다. ‘여자 아베’라는 별명은 강점이자 취약점이다. 우파 지지층을 신생 정당에 빼앗긴 것을 아쉬워하는 당내 보수층의 구심점이 될 수 있지만, 경계심도 뚜렷하다. 야당과의 골이 깊게 팰 것이라는 우려도 크다고 아사히신문은 전했다. 그가 당 총재가 되더라도 총리 선출을 위한 국회 표결에서 야권이 선뜻 동의해줄지 의문이 제기되는 대목이다.



고이즈미 준이치로 전 총리의 차남인 고이즈미 장관은 젊고 개혁적인 이미지가 강점이다. 지난달 방한 당시 국립서울현충원을 찾아 헌화·참배하는 등 상대적으로 유연한 모습을 보인다. 당내 젊은층을 중심으로 ‘선거의 얼굴’로서 활약해줄 것이라는 기대감도 퍼져 있다. 환경상 시절 기후변화에 “즐겁고(Fun), 쿨(Cool)하고, 섹시(Sexy)하게 대처해야 한다”는 발언을 해 한국에서도 인지도가 높은데, 이는 그가 극복해야 할 지점이다. 내각책임제인 일본에서는 총리가 수시로 국회에 불려 나와 야당 정치인들의 추궁을 상대해야 하기 때문이다. 쌀값 안정과 증산 정책 전환을 주도하며 ‘4차원’ 이미지를 어느 정도 탈피했지만, 그의 토론 실력에는 여전히 의문부호가 남아 있다.



후보군 중에서는 모테기 도시미쓰 전 간사장이 8일 가장 먼저 출사표를 던졌고, 하야시 요시마사 관방장관도 출마 가능성을 배제하지 않았다. 외무상·경제산업상 출신인 모테기 전 간사장과 외무상·문부과학상을 지낸 하야시 장관은 풍부한 경험이 강점이지만 낮은 지명도가 문제다. 고바야시 다카유키 전 경제안보상은 “‘원(One) 자민당’을 위해 어떤 역할을 할 수 있을지 동료들과 상담하고자 한다”고 말했다. 산케이신문은 이번 선거전이 ‘보수 회귀’냐 ‘야당과 협조’냐 싸움이 될 것이라며 보수색이 겹치는 다카이치·고바야시 두 사람의 단일화를 모색하는 움직임도 있다고 전했다.



이들이 출마하려면 ‘국회의원 추천인 20명 확보’라는 문턱부터 넘어야 한다. 선거는 당 소속 국회의원 295표에 당원·당우 투표 결과(295표로 환산)를 합산하는 방식으로 치러질 것으로 보인다. 당원은 당비 납부 일본 국적자, 당우는 당 후원 정치단체 회원을 뜻하며, 지난해 총재선거 당시에는 총 105만명이 투표에 참여했다.



자민당 집행부는 이 같은 방식의 총재선거를 오는 22일 공고해 다음달 4일 실시하는 방안을 논의했으며, 9일 확정할 예정이라고 NHK방송 등이 전했다.