‘주 4.5일제 도입’ 선두주자로 나선 금융권

금융노조, 연봉 인상·채용 확대 등 요구

26일 총파업 예고… 단행되면 3년 만

“생산성 줄지 않아 임금 삭감 필요 없어”

정부도 국정과제 추진… 논의 급물살

고용부, 2026년 시범사업예산 276억 편성

기업 비용 증가 등 우려 협의 난항 예상

금융권이 노조를 중심으로 주 4.5일제 도입의 선두주자로 나서며 주목받고 있다. 정부가 이재명 대통령의 공약이었던 주 4.5일제 도입을 국정과제로 추진하고, 여기에 노동계가 호응하면서 논의가 급물살을 타는 모양새다.

8일 전국금융산업노동조합(금융노조)은 기자간담회를 열고 주 4.5일제 도입과 연봉 5% 인상, 신입사원 채용 확대, 정년 연장 등을 요구하며 이달 26일 총파업을 예고했다. 총파업이 실제로 단행되면 2022년 이후 3년 만의 은행권 파업이다.

전국금융산업노동조합 김형선 위원장이 8일 서울 중구 금융산업노조상황실에서 열린 9.26 총파업 기자간담회에서 주 4.5일제 도입 등을 주장하는 발언을 하고 있다. 연합뉴스

김형선 금융노조 위원장은 “2002년 금융노조가 주 5일제 합의를 이끌어낸 이후 대한민국 모든 사업장이 주 5일제로 전환되기까지 9년이 걸렸다”며 “앞으로 10년을 내다본다면 지금 당장 주 4.5일제를 시작해야 한다”고 말했다.

금융노조는 주 4.5일제 도입으로 은행 영업시간 단축에 대한 우려를 고려해 현재 오후 4시까지인 창구 영업시간을 월∼목요일 오후 4시30분까지 연장하자고 제안했다. 김 위원장은 “고객들이 주로 문 닫는 시간에 몰리기 때문에 이로써 고객 불편은 오히려 줄어들 것”이라고 주장했다.

노조 측은 임금 삭감 없는 주 4.5일제를 주장하고 있다. 김 위원장은 “근로시간을 줄여도 생산성이 줄어들지 않는다면 임금을 삭감할 필요는 없다고 본다”며 “정부에서도 삭감 없는 주 4.5일제를 말하고 있다”고 강조했다.

다만 평균 연봉 1억원이 넘는 은행원들이 근무시간 단축을 요구하는 데 대해 곱지 않은 시선도 만만찮다. 김 위원장은 “주 4.5일제를 고액 연봉자의 요구가 아니라 한국이 직면한 복합 위기를 풀어낼 해법으로 봐 달라”고 말했다.

주 4.5일제는 이 대통령의 대선 공약 중 국민적인 관심이 높은 사안이다. 지난 2월 한국리서치 여론조사에 따르면 성인 남녀 61%가 주 4.5일제 도입에 찬성했다. 세대별로 봐도 70대 이상(반대 57%)을 제외한 전 연령대에서 과반이 긍정적으로 응답했다.

다만 기업들은 주 4.5일제 도입으로 생산성 저하와 비용 증가를 우려하고 있어 임금 조정이 노사 간 협의의 핵심이 될 전망이다. 앞선 여론조사에서 응답자의 60%는 단축근로 시에도 급여는 주 5일제 수준을 유지해야 한다고 답했다.

63%는 임금이 삭감될 경우 단축근무 의사가 없다고 밝혔다. 그럼에도 단축근무를 하겠다는 응답은 31%였다.

국내 다수 기업은 현재 자율적으로 주 4.5일제를 적용해 근무유연성을 높이고 있다. SK텔레콤·SK스퀘어는 2주 80시간 이상 근무하고 금요일에는 쉬는 ‘해피 프라이데이’를 운영하고 있다. 지방자치단체 중에서는 제주도와 울산시 중구가 유연근무제를 활용해 주 4.5일제를 운영 중이다.

시대적 변화에 따라 노동시간 감축이 불가피하다면 근로생산성 향상과 기업 경쟁력 제고 등 근본적 해결책이 등장해야 한다는 의견도 나온다.

김대종 세종대 경영학과 교수는 “기업은 인공지능(AI)을 통한 경영 효율화를 꾀하고, 근로자는 업무 몰입도를 대폭 올려야 한다”며 “정부도 이런 노력을 하는 기업을 세금 감면이나 인센티브로 적극 지원해야 한다”고 말했다.

고용노동부는 내년 예산안에 주 4.5일제 시범사업을 위해 276억원을 편성했다. 도입 기업에 근로자 1인당 20만∼60만원을 지원한다는 구상이다.