野, 李대통령 ‘중재자 역할’ 기대감… 與 “협치 첫걸음 내디딘 순간” 호평 [李대통령·여야 대표 회동]

정치권 반응



국힘 “李, 3특검·특판법 거부권 행사를”

민주 “원내 물밑 만남 지속되리라 믿어”

이재명 대통령과 국민의힘 장동혁 대표의 첫 영수회담이 뜻밖의 ‘화기애애’한 분위기 속에서 마무리되면서 제1야당 국민의힘은 이 대통령의 ‘중재자’ 역할에 우선 기대를 걸어보겠다는 입장이다. 더불어민주당도 “협치의 첫걸음”이라는 긍정 평가를 내놨다.



국민의힘 송언석 원내대표는 8일 영수회담 후 국회에서 열린 의원총회에서 “이 대통령과 야당의 만남이 단순히 보여주는 소통이 아니라, 진정한 소통이 되려면 절대다수 여당에서 (더 센) 3특검법과 내란특별재판부를 추진하겠다는 이 상황을 이 대통령께서 나서서 정리를 해주셔야 한다고 생각한다”고 밝혔다. 송 원내대표는 이어 “앞으로의 과정이 어떻게 전개되고 진행될지 다들 관심을 갖고 당과 국민 모두가 힘을 모아야 한다”고 강조했다.

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 연합뉴스

이 대통령이 이날 여야 당대표 3자 회동에서 “국민 모두의 대통령이 되겠다”고 선언하며 ‘정치 복원’ 필요성에 공감하는 등 협치 의지를 드러내자 고강도 대여투쟁을 예고해온 국민의힘도 우선 ‘관망’ 기조를 유지하겠다는 것이다.



협치의 관건은 내란특별재판부와 ‘더 센’ 특검법이 될 것으로 보인다. 장 대표가 이날 이 대통령에게 내란특별재판부 설치 법안과 특검 기간 등을 연장하는 ‘더 센’ 특검법에 대한 거부권 행사를 공개적으로 요구한 만큼 여당이 속도조절에 들어선다면 장외투쟁 카드까지 고려하던 야당도 대여투쟁 강도 조절에 들어갈 전망이다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 회동 후 브리핑에서 “구체적으로 이 대통령이 (거부권 행사에 대한) 확답을 주지는 않으셨다”면서도 “정부조직법 개정안에 대해서는 야당의 의견을 듣고 충분히 논의해서 진행하겠다고 말씀하셨다”고 전했다.

여당에서도 이번 만남을 통해 협치의 ‘물꼬’를 텄다는 평가가 나왔다.



민주당 황명선 최고위원은 “협치의 첫걸음을 내디딘 순간”이라며 “내란을 막아낸 국민의 용기와 결단을 잊지 않고, 이제는 국민의 명령을 받들어 정의와 민생, 그리고 통합의 길로 나아가야 한다”고 했다. 박지원 의원은 “역시 이 대통령은 헝클어진 실타래를 푸는, 즉 문제를 해결하는 대통령”이라고 평가하며 “대통령이 잡아준 손을 꼭 붙들고 협치가 시작되길 간곡히 바란다”고 했다.

여야 공동 브리핑 더불어민주당 박수현 수석대변인(왼쪽)과 국민의힘 박성훈 수석대변인이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 대통령·여야 대표 회동 결과 공동 브리핑을 마친 후 손을 잡고 기자회견장을 나서고 있다. 뉴스1

박수현 수석대변인은 “이제 정기국회 시작이니 양당이 원내(지도부를) 중심으로 물밑 만남을 계속 이어갈 거라고 믿고 있다”며 “작은 물밑 만남들을 국민이 볼 수 있도록 공개적으로, 더 잦은 회동으로, 악수로 이어지길 바라고, 양당 대표의 만남으로 이어지길 바란다”고 논평했다.



박 대변인은 향후 대통령실을 거치지 않는 여야 회동이 열릴 가능성엔 “오늘 막 약혼했는데 결혼반지 언제 하느냐는 느낌”이라며 “이제 허심탄회하게 대화했으니 작은 것부터 잘 풀어가지 않겠냐는 생각”이라고 했다. 다만 3특검법 개정과 내란 특별재판부 설치 등 쟁점 사안을 두고선 “각 당의 입장을 서로 경청했다”며 말을 아꼈다.