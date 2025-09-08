위축된 기업들 “정부, 美 비자 문제 등 재발 방지책 마련을” [美, 한국인 구금 사태]

대미 투자 불확실성 고조



상의 등 정부·여당 간담회서 촉구

“트럼프 꺼낸 ‘미국인 교육’ 난센스

설비 세팅, 기술 보안 문제” 지적도

미국 이민당국의 ‘한국인 무더기 구금’ 사태가 해결 수순을 밟고 있지만 재계에선 유사 사례 재발에 대한 우려가 끊이지 않고 있다. 미국에 480조원이 넘는 ‘투자 보따리’를 안겼음에도 산업 인력 300여명이 구금되는 사상 초유의 사태가 벌어지자 현지 투자에 대한 불안감이 극에 달한 상황이다. 정부·여당 모두 비자 문제 개선 등 재발 방지를 위한 총력전을 약속했지만, 도널드 트럼프 미국 행정부 특유의 ‘예측 불가능성’이 갈수록 커지면서 기업으로선 정부 말만 믿고 대외 중장기 경영 전략을 수립하기 어려워졌다는 분석이 나온다.



8일 재계에선 이번 한국인 근로자 단체 구금사건을 현재 진행 중인 한·미 관세협상 후속 협의 등과 연결짓는 것을 경계하는 분위기가 감지된다. 일각에서 양국이 대미투자 패키지 세부사항을 조율하는 중에 트럼프 대통령 특유의 압박카드가 발동된 것 아니냐는 분석이 제기됐지만, 그보단 미국 이민 당국의 성과 부풀리기에서 비롯한 ‘해프닝’에 가깝다는 게 중론이다.

트럼프, 이민 단속 질의에 “한국과 매우 좋은 관계” 도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 워싱턴 인근 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 이민 단속과 관련한 취재진의 질문에 “한국과 매우 좋은 관계”라고 답하고 있다. 메릴랜드=로이터연합뉴스

장상식 한국무역협회 국제무역통상연구원장은 “미국 이민 당국이 (적발) 목표치가 있어서 신고를 받자마자 바로 들이닥친 것으로 보인다. 예전부터 미국인 노조를 중심으로 비슷한 신고가 이어졌고, 당국이 곧바로 움직이는 패턴이 반복됐다”고 분석했다. 윤철민 대한상공회의소 국제본부장은 “이번 구금 사태가 한·미 협상과 연계됐다는 것은 확대해석으로 보인다”고 말했다.



그러나 이번 한국인 노동자 체포·구금 사태로 향후 미국 현지 공장 건설 등에 차질이 불가피할 것이라는 관측에는 이견이 없었다. 트럼프 대통령이 미국 내 숙련 기술자 교육을 조건으로 한 비자 확대를 시사했지만 이는 산업 현장과 동떨어진 대책이라는 분석이다. 장 원장은 “착공 초기 전문 인력이 설비를 구축하고 건설 현장 전반을 세팅하는 작업은 굉장히 민감하고 고난도의 엔지니어링이 요구된다. 이를 미국인을 교육해서 한다는 것은 난센스”라며 “기업의 기술 보안과도 직결되는 문제이므로 트럼프식 대책은 해법이 될 수 없을 것”이라고 말했다.



재계는 정부·여당이 전면에 나서서 역할을 해 달라고 요구하고 있다. 현 사태가 기업 차원에서 해결할 수 있는 범위를 한참 넘어섰다는 우려가 깔렸다. 최태원 대한상의 회장은 이날 더불어민주당 정청래 대표와 가진 정책간담회에서 “향후 미국 내 우리 국민의 안전과 기업의 원만한 경영 활동을 위해 재발 방지 대책 마련과 비자 쿼터 확보 등 구조적 문제 해결에 민주당이 관심과 지원을 해주길 부탁한다”고 말했다.

최태원 대한상공회의소 회장이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 더불어민주당-대한상공회의소 정책간담회에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

이날 산업통상자원부가 한국경제인협회와 공동으로 개최한 대미 투자기업 간담회에서도 참석 기업 관계자들은 우리 정부가 미국 정부와 다양한 채널의 양자 협의 과정에서 비자 발급 제도 개선 성과를 끌어내는 데 역점을 두기를 희망한다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.



다만 정부도 트럼프 행정부의 이 같은 ‘돌발성’에 대해선 뾰족한 수가 없는 상황이다. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 이날 대한상의에서 개최한 제50차 통상추진위원회 회의에서 향후 미국과의 산업 협력에서 발생할 이슈를 묻자 “트럼프 정부의 남은 기간 동안에는 언제 어디서 새로운 이슈가 발생할지 모르기 때문에 항상 긴장하고 모든 가능성을 열어놓고 대응을 해야 될 것 같다”고 말했다.