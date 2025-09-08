李, 빨강·파랑 섞인 넥타이에 비빔밥 오찬… ‘화합’에 방점 [李대통령·여야 대표 회동]

회동 스케치

李, 모두발언 첫 순서 張에게 양보

張 “비판할건 비판… 민생 등 협조”

李 “더 세게 하실 줄 알았는데 감사”

張 추가발언 얻자 “이게 협치 모습”

이재명 대통령은 8일 여야 대표와의 회동에서 정치권의 화합과 소통 중요성을 거듭 강조했다. 넥타이 색과 오찬 메뉴 등에도 이처럼 화합을 중시하는 이 대통령의 생각이 담겼고 이 대통령은 회동에서 여러 차례 야당을 먼저 배려하는 모습을 보이며 앞장서서 화합을 끌어내는 모습을 보여줬다.

화기애애 이재명 대통령이 8일 서울 용산 대통령실에서 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽), 국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)와 오찬 회동을 하며 활짝 웃고 있다. 대통령실사진기자단

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 진행한 여야 대표와의 오찬회동에 통합을 의미하는 빨간색과 파란색, 흰색이 섞인 줄무늬 넥타이를 매고 참석했다. 이 대통령은 대선후보 시절부터 진영을 초월한 화합의 의미를 담아 푸른색과 붉은색이 함께 들어간 넥타이나 신발을 자주 착용해오고 있다. 이날도 여야 간 화합을 강조하는 의미를 담아 푸른색과 붉은색이 모두 들어간 넥타이를 맨 것으로 풀이된다. 이날 더불어민주당 정청래 대표는 짙은 푸른색 바탕에 흰 줄무늬가 들어간 넥타이를, 국민의힘 장동혁 대표는 자잘한 무늬가 들어간 붉은 넥타이를 맸다.



정 대표와 함께 연찬장에 들어선 이 대통령은 환한 미소를 지으며 장 대표에게 다가가 악수를 청했다. 이 대통령은 양손으로 장 대표의 오른손을 감싸 쥐며 반가움을 표했다. 이어 자연스럽게 장 대표와 정 대표가 악수하도록 손짓한 뒤 두 사람이 악수하자 가운데에 서서 두 사람의 등에 손을 얹고 활짝 웃어 보이면서 화기애애한 분위기를 연출했다.



이 대통령은 회동에 앞서 기념사진을 촬영하는 자리에서도 여야 대표에게 손을 맞잡을 것을 제안했다. 이 대통령은 “손을 잡고 찍으면 어떻겠나”라며 “환영한다”고 말했다. 이 대통령은 먼저 두 대표와 각각 손을 잡았다가 이내 가운데로 손을 모았고 세 사람 모두 양손을 맞잡은 채 기념사진을 남겼다. 장 대표가 “오늘 제가 정청래 대표님하고 악수하려고 당대표 되자마자 마늘하고 쑥을 먹기 시작했는데 미처 100일이 안 됐는데, 오늘 이렇게 악수에 응해 주셔서 감사드린다”고 말하자 좌중에 웃음이 나오며 분위기가 풀어지기도 했다.

이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 국민의힘 장동혁 대표와 인사하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 이어진 모두발언 순서에서도 야당을 배려하며 존중하는 모습을 보였다. 이 대통령은 모두발언에 앞서 “먼저 축하드린다”는 말로 장 대표의 당선을 축하한 뒤 “어려운 환경인데 국정도 많이 도와주시고”라며 감사의 뜻을 표했다. 이에 화답해 장 대표는 “대화하고 소통할 수 있는 자리를 마련해주셔서 감사드린다”고 했다.



이 대통령은 야당을 예우하는 차원에서 모두발언 첫 순서를 장 대표에게 양보했다. 장 대표는 “대통령께서 곧 취임 100일을 맞으시는데 그동안 짐이 무거우셨을 것 같다. 그 짐을 여당과 또 야당과도 함께 나누시면 그 무게가 덜하지 않을까 말씀드린다”며 “취임 100일을 한마디로 표현하자면 불확실성과 불안감이 증가한 시기가 아니었나 싶다”고 말했다. 장 대표는 조지아주 한국인 구금 사건과 한·미 관세 협상, 노란봉투법, 중대재해처벌법, 부동산 정책, 정부 조직 개편, 특검 등을 잇달아 언급하며 이 대통령의 적극적인 역할과 중재를 촉구했다. 이어 “대통령께서 정치를 복원하는 데 중심적인 역할을 해주신다면 저희 야당도 비판할 것은 비판하되 민생을 위해 머리를 맞대고 협조할 부분은 적극 협조해나가도록 하겠다”며 “정부와 여야가 함께 머리를 맞댈 수 있는 소통 창구를 만들어 주시고 그 소통 창구를 계속 열어주십사 부탁한다”고 말했다.

이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 열린 여야 지도부 오찬 회동에서 국민의힘 장동혁 대표와 대화하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 장 대표 발언이 끝난 뒤 “더 세게 하실 줄 알았는데, 감사하다”고 말하며 유머로 분위기를 부드럽게 풀려는 모습을 보이기도 했다. 이 대통령은 정 대표와 자신의 발언이 끝난 이후 “장 대표님, 정 대표님이 하신 말씀 때문에 더 하실 말씀이 있을 것 같아서 공개적으로 한 번 더 (발언) 하시겠나”라고 물으며 “말씀 한 번 하시라. 반론하고 싶은 부분도 있을 것 같다”고 말했다.



추가발언에 나선 장 대표는 “이런 게 저는 협치의 모습이라고 생각한다”며 “여당은 더 많은 것을 가지고 있으니까 조금 더 우리에게 양보하라고 말씀하시고, 또 공개발언도 야당에게 한 번 더 발언할 기회를 주신 것에 대해 감사하다”고 했다. 그러면서 “국회에서 중요한 협상들을 할 때도 대통령께서 여당의 목소리를 한 번 들을 때 야당의 목소리를 두 번 들어주시고 여당과 한 번 대화할 때 야당과 두 번, 세 번 대화해주십사 한다”고 부탁했다.

이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부와 오찬 회동을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 정청래 대표, 이 대통령, 국민의힘 장동혁 대표. 대통령실통신사진기자단

이날 오찬 메뉴로는 화합을 의미하는 비빔밥과 각종 한식이 준비됐다. 해산물냉채와 토마토 절임, 구운 밤과 타락죽에 이어 민어 사슬적과 어린잎 채소, 한우 살치살 양념구이와 참송이 버섯, 비빔밥, 배추된장국, 과일, 화전 등이 테이블에 올랐다.



회동에는 여당에서 정 대표와 박수현 수석대변인, 한민수 당대표 비서실장이 참석했고 야당에서는 장 대표와 박성훈 수석대변인, 박준태 당대표 비서실장이 참석했다. 대통령실에서는 강훈식 대통령 비서실장과 우상호 정무수석, 김병욱 정무비서관이 참석했다.