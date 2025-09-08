자산 4억인데 10억 차명주식 거래… 경찰, 이춘석 의혹 관련자 45명 조사

총 자산 2배 이상 불법투자 정황

주식계좌 입금된 자금출처 추적

李 의원 “출판기념회 등으로 조달”

경찰이 무소속 이춘석(사진) 의원의 차명 주식거래와 관련해 신고 재산을 크게 웃도는 규모의 투자 정황을 파악하고 자금 출처를 추적하고 있다.

무소속 이춘석 의원. 연합뉴스

박현수 서울경찰청장 직무대리는 8일 정례 기자간담회에서 “현재까지 고발인과 피의자, 참고인을 포함해 45명에 대해 조사를 하고 있다”며 “주식거래 내역 등에 대한 조사를 계속 진행 중”이라고 말했다. 앞서 서울경찰청 금융범죄수사대는 이번 사건과 관련해 총 8건의 고발장을 접수하고 이 의원과 보좌관 차모씨를 금융실명법·이해충돌방지법 위반 혐의로 입건했다.

이 의원은 약 3년간 차씨 명의 계좌를 통해 10억원이 넘는 규모의 주식 매매를 한 것으로 알려졌다. 이 의원이 지난 4년간 공직자윤리위원회에 신고한 재산은 4억2000만∼4억7000만원 수준이다. 경찰은 차명으로 투자한 주식 규모가 신고 재산의 2배가 넘는 점에 주목하고 주식 계좌에 입금된 현금의 출처를 추적 중이다. 다만 구체적인 투자 규모에 대해선 “수사가 계속 진행 중이라 확인이 어렵다”는 입장이다.

특히 경찰은 차씨 계좌에 입금돼 주식 투자에 사용된 십수억원대 자금이 개인자금인지 정치후원금 등 외부자금인지를 따져보고 있다. 이 의원은 “출판기념회와 경조사비 등으로 마련한 개인 자금”이라고 진술한 것으로 파악됐다.

이번 수사는 지난달 4일 이 의원이 국회 본회의장에서 휴대전화로 차씨 명의의 증권계좌를 이용해 주식을 거래하는 장면이 언론에 포착되면서 시작됐다. 이 의원이 국정기획위원회 경제2분과장을 맡으면서 인공지능(AI) 정책을 담당하는 가운데 네이버, LG CNS 등 AI 관련주를 거래한 점도 이해충돌법 위반 소지로 지적됐다.

이 의원은 지난해 재산 공개에서 보유 주식이 없다고 신고했다. 논란이 불거진 후 이 의원은 지난달 5일 더불어민주당 정청래 대표가 당 윤리감찰단에 진상조사를 지시한 지 6시간 만에 민주당을 자진 탈당했다. 자신이 맡고 있던 국회 법제사법위원장 자리도 내려놨으며 이후 당에서 제명 처분됐다.