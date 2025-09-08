수험생 10명 중 8명 사회과목 선택… 2026학년도 수능 ‘사탐런’ 최대 변수

2026학년도 55만 4174명 응시



2018년 사탐 9과목 체제 후 최다

사탐 1과목 이상 응시 77% 달해

과탐만 선택은 22%… 15%P 급감



“사탐 고득점 속출 내신 변수 증대

과탐선 최저기준 충족 못할 수도”



재학생 수 황금돼지띠 영향 9%↑

검정고시 응시자 31년 만에 최고

올해 11월 치러지는 2026학년도 대학수학능력시험에서 사회탐구 과목을 선택한 학생 비중이 역대 최대를 기록했다. 이공계열 진학을 희망하는 수험생들이 과학탐구가 아닌 사탐 과목을 선택하는 ‘사탐런’ 현상이 올해 수능의 주요 변수가 될 전망이다.

2026학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가가 시험일인 지난 3일 부산 금정구 사대부고 학생들이 시험을 준비하고 있다. 연합뉴스

8일 한국교육과정평가원에 따르면 11월13일 시행되는 2026학년도 수능에 총 55만4174명이 지원했다. 전년(52만2670명)보다 3만1504명(6.0%) 증가한 규모다.



응시생 증가를 이끈 것은 고3이다. 재학생 응시자는 전년보다 3만1120명(9.1%) 증가한 37만1897명으로 집계됐다. 올해 고3은 ‘황금돼지띠’라 불리는 2007년생이어서 출생아가 예년보다 많기 때문이다. 이에 따라 전체 응시자 중 차지하는 비율도 2025학년도 65.2%에서 2026학년도 67.1%로 올랐다. 검정고시 등 응시자도 2만2355명으로 전년보다 2246명(11.2%) 늘며 1995학년도 이후 최고치를 기록했다. 전체 응시자 중 비율은 4.0%로, 10년 전(2.0%)의 두배에 달했다. 입시업계는 고등학교를 그만둔 뒤 수능을 집중적으로 준비하는 수험생이 늘어난 것으로 보고 있다.



반면 졸업생은 같은 기간 16만1784명에서 15만9922명으로 1862명 줄며 응시자 중 비율도 31.0%에서 28.9%로 내려왔다. 작년에는 의대 모집인원 증가 여파로 대입에 재도전한 졸업생이 많았으나 올해에는 의대 모집인원이 줄어든 영향으로 풀이된다.

올해 수능의 가장 큰 특징은 사탐 응시자가 크게 늘었다는 것이다. 탐구영역 지원자 중 사회 과목 선택자는 61.0%(32만4405명)로 전년(51.8%)보다 10%포인트 가까이 늘었고, 사회·과학 각 1과목을 선택한 지원자도 10.3%에서 16.3%(8만6854명)로 뛰었다. 전체 응시자 10명 중 8명가량(77.3%)은 사회 과목을 1과목 이상 선택한 것으로, 2018년 사탐 9과목 체제 도입 후 최고치다.



반면 과탐 과목만 선택한 수험생은 22.7%(12만692명)로, 전년(37.9%)보다 15.2%포인트 급감했다. 2년 전(47.8%)과 비교하면 절반도 안 되는 규모다. 몇년 전까지만 해도 대학 이공계열 학과들은 과탐을 응시해야 지원할 수 있다는 조건을 걸었지만, 최근 이런 제한이 사라지면서 이공계열 진학을 고려하는 수험생도 학습 부담이 상대적으로 적은 사탐을 선택하는 추세다.

이 같은 사탐런 현상은 올해 대입의 변수로 꼽힌다. 종로학원은 사탐 응시생이 급증해 1·2등급 수험생이 전년보다 1만6000명가량 늘고, 과탐 1·2등급은 1만2300명가량 줄 것으로 내다봤다. 임성호 종로학원 대표는 “사탐 고득점자가 속출해 수시에서 수능 최저기준 충족 인원이 늘어나는 ‘고득점 인플레이션’이 발생할 수 있다. 이에 따라 내신 변수가 커질 수 있다”며 “과탐에선 최상위권 학생들마저 수능 최저기준을 맞추지 못하는 상황이 발생할 수 있다”고 분석했다. 특히 의대 등 상위권 수험생이 가는 대학 이공계열 학과 중 상당수가 과탐 응시자에게 가산점을 줘 입시업계는 과탐 응시생에 상위권 수험생이 많이 포진된 것으로 보고 있다.



수학에서도 이공계열의 선택과목 지정 폐지 대학이 늘면서 주로 인문계열 진학자가 선택하던 ‘확률과통계’ 선택 비율이 지난해 47.3%에서 올해 57.1%까지 올랐다. 반면 ‘미적분’은 49.5%에서 39.9%로, ‘기하’는 3.2%에서 3.0%로 감소했다.