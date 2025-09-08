한국원자력환경공단, 3년 연속 안전한국훈련 우수기관 선정

재난관리자원 적극 활용 및 재난대응 협업기능 수행 인정

한국원자력환경공단이 지난 5일 행정안전부가 주관하는 '2025년 재난대응 안전한국훈련' 평가에서 3년 연속 우수기관으로 선정되는 영예를 안았다고 8일 밝혔다.

한국원자력환경공단 임직원들이 중저준위 방폐장에서 안전한국훈련을 진행하고 있다. 공단 제공

원자력환경공단은 지난 6월 28일 중저준위 방사성폐기물처분장에서 경주시, 소방서, 경찰서, 동국대학교 병원 등 11개 유관기관과 함께 태풍에 의한 시설 피해 및 사상자 발생 상황을 가정해 훈련을 진행했다.

공단은 이날 훈련에서 참여기관과 재난안전통신망을 활용해 신속하게 소통하고, 각 기관의 역할을 실전처럼 수행해 높은 평가를 받았다.

이와 함께 공단은 방폐장 인근 초등학교를 대상으로 재난안전교육을 실시하고, 협력사 경영진과는 안전간담회를 갖고 현장 점검 및 국정과제를 공유하는 등 안전 확보를 위해서도 다양한 노력을 기울이고 있다.

한국원자력환경공단 임직원들이 안전한국훈련을 진행하고 있다.

또 기후위기에 따른 새로운 재난 유형에 대비해 산불대응 수막설비를 설치하고 있다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 "재난대응체계를 지속적으로 강화해 어떠한 재난 상황에서도 국민의 안전을 지키고 방폐장도 안전하게 운영하겠다"고 밝혔다.