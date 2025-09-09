경기도농수산진흥원, AI푸드스캐너 도입

잔반 제로시 탄소중립포인트 지급

2025년 공공기관 평가 환경 분야 ‘우수’

경기도농수산진흥원은 음식물쓰레기에서 발생하는 탄소배출을 줄이기 위해 AI푸드스캐너를 도입했다고 8일 밝혔다.



이 기술은 잔반의 양과 부피를 측정해 탄소중립포인트를 적립하며, 식당 이용자들의 참여를 유도한다.



진흥원은 경기도친환경농산물유통센터 공유식당에 AI푸드스캐너를 설치했다. AI푸드스캐너는 특수 카메라를 통해 잔반의 양과 부피를 측정하는 푸드테크 기술이다. 잔반 제로를 달성하면 환경부의 탄소중립포인트가 건당 100원 적립되며, 연간 최대 7만원까지 적립할 수 있다.



지난해 3월부터 6월까지 3개월간 시범사업을 운영한 결과, 1인당 평균 음식물쓰레기 발생량이 같은 기간 0.59ℓ에서 0.52ℓ로 약 12% 감소했다.



이러한 성과로 진흥원은 2025년 경기도 공공기관 경영평가 환경 분야에서 ‘우수’ 등급을 받았다.



유통센터에는 진흥원 12개 부서와 경기도친환경농업인연합회, KOTITI시험연구원 등 13개 기업이 입주해 있다. 진흥원은 구내식당 이용자들의 참여를 확대하기 위해 전체 스캔 참여율에 따라 개인 보상이 늘어나는 ‘오프닝 이벤트’ 등 다양한 프로그램을 추진할 계획이다.