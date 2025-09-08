“성수에 라부부 뜬다”…팝마트, ‘라부부의 수상한 편의점’ 팝업스토어

뾰족한 이빨과 장난기 가득한 표정의 생김새가 특징으로 국내에서도 큰 인기를 끌고 있는 중국 캐릭터 ‘라부부’가 서울 성수동에서 팝업스토어를 연다.

팝마트코리아 제공

팝마트 코리아는 오는 12~25일까지 ‘라부부의 수상한 편의점’이라는 테마 아래 팝업스토어를 운영한다고 8일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 라부부 IP 중 최근 출시된 ‘더 몬스터(THE MONSTERS) 수상한 편의점’ 시리즈를 국내 고객에게 소개하기 위해 기획됐다.

장난꾸러기 라부부가 평범한 편의점을 자신만의 놀이터로 바꿔 놓았다는 콘셉트를 담았다. 펀의점이라는 테마답게 실제 편의점을 연상시키는 팝업 공간 속에서 다양한 방식으로 숨어있는 라부부를 만나볼 수 있다.

팝마트 코리아는 팝업스토어 운영 기간 동안 ‘THE MONSTERS 수상한 편의점 시리즈’를 메인으로 선보이며, 직원 유니폼을 입은 인형 키링 등 총 8가지 팝업 스토어 한정판 제품도 공개할 예정이다. 이 외에도 라부부의 인기있는 제품을 다양하게 만나볼 수 있다.

다양한 체험 프로그램도 진행된다. 주요 프로그램으로는 편의점을 배경으로 한 포토존에서 인증샷을 남기는 수상한 편의점 점장 체험기, 제한 시간 내 편의점에 몰래 숨은 라부부 찾기 미니 게임, 라부부 피규어를 위한 포토존인 미니 편의점 디오리마 등이 있다.

여기에 고객들에게 즐거움 선사할 이색 포토 부스도 마련된다. 팝업 내부에 마련되어 있는 평범해 보이는 자판기 사이 숨겨진 문을 찾아 오픈하면 숨어 있던 라부부와 함께 사진 및 영상이 자동 촬영된다. 촬영된 이미지는 팝업 한정 디자인의 포토프레임과 함께 인쇄되어 선물로 증정된다.

이번 팝업스토어는 100% 사전예약제로 운영된다.