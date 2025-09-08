기재부 쪼개고 과기부총리 신설… ‘노무현정부 체제의 부활’ 평가

부총리 자리 내놓은 교육부 ‘시원섭섭’

기재부, 예산처 분리로 인사 적체 숨통

조직 몸집 키운 여가·노동부도 기대감

한수원 노조 9일 ‘원전 이관 반대’ 시위

당정이 발표한 정부조직 개편안을 두고 ‘노무현정부’ 체제가 소환되고 있다. 재정경제부·기획예산처·금융감독위원회와 과학기술부총리라는 노무현정부 조직이 부활했다는 평가다. 이번 정부조직 개편안에 민주당과 이재명정부의 국정 철학이 녹아 있다는 분석이 나온다.

윤호중 행정안전부 장관과 한정애 더불어민주당 정책위의장이 지난 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 제3차 고위당정협의회 결과 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

8일 정치권에 따르면 당정이 전날 발표한 정부조직 개편안은 기획재정부를 재정경제부와 기획예산처로 쪼개고, 기획예산처를 국무총리 소속으로 신설해 총리실의 권한을 확대했다. 금융위원회는 금융감독위원회로 개편했다. 이는 모두 김대중·노무현정부 조직과 동일하다. 이번에 신설된 과기부총리 또한 노무현정부가 과학기술 중심사회를 구축하겠다며 과학기술부 장관을 부총리 급으로 격상시켜 신설한 바 있다. 이후 2008년 이명박정부가 ‘작은 정부’를 표방하며 통합·폐지했는데 17년 만에 부활하게 된 것이다.



이를 두고 민주당 지도부 관계자는 “지금의 시대적 요구가 노무현정부 당시와 유사하기 때문”이라고 분석했다. 국가 주도의 경제 대항전 속에서 ‘큰 정부’가 요구되고 있다는 설명이다. 국회 기획재정위원회 소속 여당 의원은 “세계적으로 보호무역주의를 펼치면서 정부가 나서서 경제 기획 기능을 강화할 필요가 있다”고 말했다. 다른 의원은 “예산 기능과 경제정책 기능을 분리해 서로 감시하게 하는 게 맞다”며 “다양한 정부조직을 경험해봤지만, 노무현정부 체제에 대한 평가가 좋았다”고 전했다. 과기부총리 또한 이재명 대통령이 천명한 인공지능(AI) 3대 강국을 실현하기 위해 필요하다는 의견도 있었다.

부처들은 조직개편안을 반기는 모습이다. 이번 조직개편으로 18년 만에 분리가 확정된 기획재정부는 ‘잃을 게 별로 없다’는 긍정적인 분위기가 감지된다. 예산 업무 등이 기획예산처로 이관되지만 재정경제부로 금융위원회의 금융정책 기능이 들어오기 때문에 향후 업무 시너지가 기대된다는 반응이다. 기획예산처 역시 장관급이 수장인 만큼 인사 적체 현상이 심했던 기재부에 숨통이 트일 것이란 기대감도 있다.



고용노동부도 실장급인 산업안전보건본부가 차관급으로 격상하는 등 조직이 확대된다. ‘폐지 예정 조직’이었다가 오히려 조직 규모가 커지는 여성가족부에선 업무에 힘이 실릴 것이란 기대감이 높다. 교육부에선 ‘시원섭섭’하다는 분위기가 읽힌다. 10여년 만에 사회부총리 자리를 내놓게 되면서 차관보 자리와 사회관계장관회의 관련 업무를 맡았던 사회정책협력관실이 없어지는 등 조직 규모도 줄어들 전망이다. 한 직원은 “의전 서열이 내려오니 부처의 힘이 빠질 수 있을 것 같다”고 말했다. 홀가분하다는 의견도 있다. 또 다른 교육부 직원은 “돌봄 정책을 발표하면 ‘노동 문제와 떼놓을 수 없는데 그런 부분은 어떻게 해결할 것인지’에 대한 질문이 나오는 등 늘 ‘교육부 수장’에 더해 사회부총리로서의 역할이 요구돼 부담이 있었다”며 “부총리를 떼면 교육 업무에만 집중할 수 있을 것”이라고 말했다.



반면 한국수력원자원 노조는 정부 조직개편안에 반대해 9일부터 시위에 나선다. 8일 한수원 노조에 따르면 강창호 노조위원장은 9일 용산 대통령실과 국회 앞에서 연이어 1인 시위를 벌인다.