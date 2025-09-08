“생 마감한 딸 이름 학교에 남기고 싶다”… 대학발전기금 1000만원 기부한 학부모

일본에서 아르바이트 중 불의의 교통사고로 생을 마감한 한 여대생 학부모가 딸이 재학중이던 선문대학교에 1000만원의 학교발전기금을 기부했다.

충남 아산의 선문대(총장 문성제)는 지난달 29일 국제관계학과 故 김연정 학생의 부모님으로부터 발전기금 1000만원을 기부받았다고 8일 밝혔다.

故 김연정 학생 부모가 지난 8월 29일 선문대에서 문성제(오른쪽)총장에게 학교발전기금 1000만원을 기부했다.선문대 제공

故 김연정 학생은 선문대 국제관계학과 3학년 2학기까지 학업을 이어오다 2019년 일본에서 아르바이트 중 불의의 교통사고로 안타깝게 세상을 떠났다. 부모님은 “애교심이 깊었던 딸이 졸업을 못한 것이 너무나 아쉽고 안타까워 딸의 이름을 ‘선문대학교 발전기금 명예의 전당’에 올리고자 기부를 결심했다”고 밝혔다.

전달식에서 어머니 아사노 도미꼬(63)씨는 “연정이도 하늘에서 보고 기뻐할 것”이라며, “딸의 이름이 학교에 남아 선문대학교와 영원히 함께하길 바란다”고 전했다. 아사노 씨는 과거 뇌출혈로 쓰러진 시어머니와 일본뇌염 후유증으로 고생하던 남편을 동시에 간호한 사연으로 지역사회에서 귀감이 되었으며, 2012년 대통령 효부상을 수상한 바 있다.

문성제 총장은 “숭고한 뜻에 깊이 감사드리며, 대학은 학생과 가족의 헌신을 잊지 않고 오래도록 기억할 것”이라고 감사의 뜻을 표했다.

선문대는 故 김연정 학생의 학업과 삶을 기리기 위해 2025학년도 전기 학위수여식(2026년 2월 예정)에서 명예졸업장을 수여하기로 결정했다.