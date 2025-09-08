울릉군, ‘2025년도 제2회 추가경정예산 2666억원 확정'

경북 울릉군은 지난 3일 제288회 울릉군의회 임시회에서 2666억원 규모의 제2회 추가경정예산이 확정됐다고 8일 밝혔다.

이는 기정예산 대비 366억원이 증액된 것으로 시급한 지역개발과 교통·물류, 보건·산업분야 등 군민 생활과 직결되는 현안에 중점을 두고 편성됐다.

울릉군청 전경. 울릉군 제공

특히 물가 상승과 경기 침체 등으로 어려움을 겪는 군민들의 민생 회복을 지원하고, 안전한 정주환경 조성과 관광 인프라 확충을 통해 지속가능한 지역발전을 도모하는 데 방점을 뒀다.

주요 편성사업으로는 ▲민생회복 소비쿠폰 28억원 ▲도서지역 생활필수품 해상운송 지원사업 5억원 ▲지역사랑상품권 발행지원 6억원 ▲연안어업 구조조정 29억원 ▲보건의료원 의료인력 지원사업 8억원 ▲응급의료강화 의료장비 지원사업 4억원 ▲내수전 해안휴양지 조성사업 6억원 ▲행남 해안산책로 개선사업 10억원 등이 포함됐다.

남한권(사진) 군수는 “이번 추경예산은 군민의 생활 편의를 최우선으로 반영하고, 지역경제에 새활력을 불어넣는 데 중점을 뒀다”며“지역경제 활력 회복을 위해 확정된 예산이 차질 없이 집행돼 군민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.