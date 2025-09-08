청송군, 2025년 제3회 추경예산 8066억원 편성

경북 청송군은 2025년도 제3회 추가경정예산안을 제2회 추경보다 596억원(7.98%) 증가한 8066억원 규모로 편성했다고 8일 밝혔다.

회계별로는 ▲일반회계 7469억원(543억원 증가, 7.85%) ▲기타특별회계 597억원(52억원 증가, 9.71%) 규모이다.

청송군청 전경. 청송군 제공

이번 추경은 세외수입, 특별교부세, 조정교부금, 국도비보조금 변경분 등 세입 반영을 통한 추가 재원으로, 지난 3월 발생한 산불 피해 복구 및 지역 내 시급한 현안 사업에 우선 편성했다.

주요 편성 사업으로는 ▲민생회복소비쿠폰 지원 75억 원 ▲농업생산기반시설 복구비 34억 원 ▲부남상수도 중기2리 국골 급수구역 확장공사 10억 원 ▲상수도 시설물 산불 피해 복구비 13억 원 ▲공공건축물 그린리모델링 사업 6억 원 ▲산불 피해지역 특별재생사업 45억 원 ▲진보면 전선 지중화사업 12억 원 등이 있다.

또한 ▲농작물 재해보험료 16억 원 ▲농가형 저온저장고 설치 지원 7억 원 ▲과수 생력화 장비 지원 5억 원 ▲송이 대체작물 조성사업 49억 원 등을 반영해 농업 경쟁력 강화에도 힘쓴다.

윤경희(사진) 군수는 “지난 3월 발생한 산불 피해 복구로 군 재정 여건이 어려운 상황이지만, 선택과 집중을 통해 역점 시책사업에 우선 투자하고자 했다”며, “계획된 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 하반기에도 적극적인 재정집행에 나서겠다”라고 말했다.