‘광화문스퀘어’ 미디어 아트로 ‘반짝’

종로구, 세종문화회관 앞 개장식

9개 건물에 대형 전광판 설치키로

광화문광장 일대를 미국 뉴욕의 타임스스퀘어처럼 초대형 전광판과 최첨단 미디어아트가 어우러진 디지털 명소로 만드는 ‘광화문스퀘어’가 공개됐다.



서울 종로구는 5일 세종문화회관 앞 광화문광장 놀이마당에서 ‘광화문스퀘어 개장식’(사진)을 열었다고 8일 밝혔다.



행정안전부 지정 자유표시구역 2기 사업인 광화문스퀘어는 광화문광장과 세종대로 일대 약 22만1815㎡에서 2033년 12월까지 추진한다. KT 웨스트(WEST) 빌딩, 교보생명빌딩, 동아일보사옥, 일민미술관, 코리아나호텔 등 9개 건물에 초대형 전광판을 설치하고 미디어아트·광고·공연이 어우러지는 글로벌 미디어 허브로 조성하는 내용이다.



구는 광화문광장을 대한민국 역사와 전통을 세계에 알리는 ‘빛의 광장’으로 재탄생시켜 역사성과 첨단성을 동시에 갖춘 세계적 명소로 발전시킨다는 계획이다. 정문헌 구청장은 “광화문광장이 세계인이 즐길 수 있는 새로운 미디어 갤러리로 거듭날 것”이라고 말했다.