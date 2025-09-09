‘尹 구치소 특혜’ 어디까지 밝혀질까…경찰, 7건 병행 수사 [사건수첩]

윤석열 전 대통령이 구치소에 머물며 특혜를 누린다는 의혹과 관련해 경찰이 수사에 착수했다. 경찰은 법무부와 시민단체 등이 고발한 사건 7건을 모아 병행 수사에 나선 것으로 알려졌다.
8일 경기남부경찰청은 이른바 ‘윤석열 구치소 특혜 의혹’과 관련한 사건들을 광역수사단 산하 반부패·경제범죄수사대로 모두 이관했다고 밝혔다.
법무부가 고발한 사건은 강의구 전 대통령실 부속실장이 구치소장의 허가 없이 교정시설 내 보안구역에 휴대전화를 반입했다는 내용이다. 법무부는 윤 전 대통령이 서울구치소 수용 중(1월 15일~3월 8일·53일) 특혜를 봤다는 여러 의혹이 국회와 언론 등을 통해 나오자 실태조사를 벌인 뒤 지난 3일 강 전 실장을 경찰에 고발했다.
경찰은 윤 전 대통령과 관련된 법무부의 구치소 운영 감찰 이후 닷새 만에 구치소 관계자를 고발인 신분으로 불러 조사하는 등 수사를 본격화하고 있다.
경찰 관계자는 “법무부 등 관계기관을 대상으로 (서울구치소) 실태조사 자료 등을 요청했다”며 “고발인 조사와 자료 분석 결과를 토대로 수사할 계획”이라고 밝혔다.
경찰은 촛불단체 시민행동 등 시민단체와 시민들이 김현우 전 서울구치소장을 상대로 낸 고발장 6건에 대한 수사도 병행하고 있다. 해당 고발 사건은 구치소 측이 특별검사팀의 윤 전 대통령 체포 영장 집행 당시 비협조, 더불어민주당의 해당 폐쇄회로(CC)TV 열람 요구에 대한 거부 등 부적절한 대응을 했다는 내용이 담겨 있다.
한편, 경찰은 윤 전 대통령에 대한 특검의 체포영장 집행 당시 구치소 내에서 찍힌 것으로 추정되는 19초짜리 CCTV 영상이 온라인에서 퍼지고 있는 것과 관련, 고발이나 수사 의뢰가 들어오지 않았다고 설명했다.