“하루에 무려 71만건 삭제”…이렇게 지울 걸 왜 보내냐고?

“실수에도 24시간 유예”…카카오톡 메시지 삭제 기능 진화가 던진 의미

카카오톡이 메시지 삭제 가능 시간을 5분에서 24시간으로 대폭 늘린 지 한 달여. 그 효과는 수치로도 입증됐다.

메시지 삭제 기능 개편은 단순한 ‘시간 연장’ 이상의 의미가 있다. 카카오 제공

9일 업계에 따르면 카카오의 ‘메시지 삭제’ 기능 개편 이후 삭제 이용 건수는 직전 대비 327% 급증했다.

발송 후 5분이 지나 삭제된 메시지는 하루 평균 71만건에 달한다. 단순 편의 기능 강화로 보이던 변화가 실제 생활 패턴을 바꾸고 있는 셈이다.

◆7년 만의 ‘대수술’…“삭제는 발신자 몫” 인식 전환

카카오는 지난달 12일 메시지 삭제 가능 시간을 5분에서 24시간으로 확대했다. 2018년 기능이 처음 도입된 이후 7년 만의 변화다.

눈에 띄는 부분은 ‘삭제 흔적’의 표현 방식이다. 기존에는 삭제한 사람의 말풍선에 표기가 남아 발신자가 누구인지 드러났지만, 이번 업데이트 이후에는 대화창에 단순히 “메시지가 삭제되었습니다”라는 문구만 남는다.

누가 삭제했는지 알 수 없게 하면서 불필요한 오해와 갈등 가능성을 줄였다.

이 같은 개편은 이용자의 ‘심리적 안전망’을 강화하는 조치라는 평가다. “5분”이라는 짧은 시간은 오타 수정이나 발신 실수 방지에는 턱없이 부족했다. 24시간은 생활 대화 패턴을 고려했을 때 충분한 유예를 제공한다.

삭제 기능 확대는 카카오톡의 연이은 편의성 개편 흐름 위에 있다.

△2월 ‘나와의 채팅’에서 말풍선을 태그해 메모장처럼 활용 가능 △3월 이미지 전송 한도 30장에서 120장으로 확대, 특정 친구 메시지 검색 기능 도입 △6월 ‘예약 메시지’ 기능을 채팅방 입력창에서 바로 이용 가능 등이다.

이 같은 개편은 단순 기능 추가가 아닌 이용자의 실제 사용 데이터를 반영한 결과다.

카카오는 올해 말까지 △친구탭 전화번호부 형태에서 SNS형 피드로 전환 △오픈채팅 숏폼 중심 콘텐츠 공간으로 재구성 △AI 에이전트 접목해 일정 관리, 추천 기능, 공공서비스 연계까지 확장 등 카카오톡 전면 개편을 예고했다.

특히 AI 전략은 ‘개인정보 서버 전송 없이 기기 내에서 구동되는 경량형 모델’을 전제로 한다. 개인정보 보호와 맞춤형 서비스라는 두 과제를 동시에 풀어내려는 시도다.

◆전문가들 “‘메신저’를 넘어서는 플랫폼 전략”

전문가들은 이번 메시지 삭제 기능 개편을 단순한 ‘시간 연장’ 이상의 의미로 본다.

업계 한 관계자는 “실수에 대한 불안감을 줄여주는 심리적 안전망 제공”이라며 “발신자 특정이 불가능해져 관계 갈등 완화 효과가 예상된다. UX(사용자 경험)를 정교하게 설계한 전략적 행보”라고 설명했다.

작은 기능 같지만 이용자들의 심리적 만족도와 신뢰를 끌어올리는 ‘촉매제’가 됐다. 연합뉴스

나아가 카카오톡 전면 개편이 국내 메신저 시장의 패러다임을 바꿀 가능성도 지적된다. “대화 플랫폼”에서 “콘텐츠·소셜·AI 기반 커뮤니케이션 허브”로의 진화를 가속화하고 있다는 분석이다.

카카오톡은 이미 국내 4000만명 이상이 매일 사용하는 생활 필수 앱이다.

이번 메시지 삭제 기능 확대는 작은 기능 같지만, 이용자들의 심리적 만족도와 신뢰를 끌어올리는 ‘촉매제’가 됐다.

앞으로 카카오가 추진할 대대적 서비스 개편이 성공한다면, 카카오톡은 단순한 메신저가 아닌 ‘국민형 슈퍼앱’으로서 입지를 공고히 할 것으로 보인다.