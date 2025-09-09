전국 흐리고 곳곳에서 비…낮 최고기온 31도 [오늘날씨]

미세먼지 농도는 전 권역 ‘좋음’~‘보통’ 수준

지난 4일 오전 서울지하철 2호선 을지로입구역 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 길을 건너고 있다. 연합뉴스

화요일인 9일은 중부지방은 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠다. 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다. 남부지방과 제주도에는 가끔 비가 내리겠으며, 충남권과 충북남부에는 아침까지 비가 내리는 곳이 있겠다.

9~10일 예상 강수량은 광주·전남 20~80㎜(많은 곳 전남 남부 100㎜ 이상), 전북 5~50㎜, 부산·울산·경남 20~60㎜(많은 곳 지리산 부근, 부산·울산·경남 남해안 80㎜ 이상), 대구·경북 남부 10~60㎜, 경북중·북부 5~20㎜다. 제주도는 11일까지 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상)이다.

이날 오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 22.4도, 인천 23.1도, 수원 20.8도, 춘천 20.1도, 강릉 24.5도, 청주 22.7도, 대전 20.6도, 전주 20.6도, 광주 19.3도, 제주 26.4도, 대구 18.3도, 부산 24.1도, 울산 19.6도, 창원 22.5도 등이다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 30도, 수원 30도, 춘천 30도, 강릉 29도, 청주 29도, 대전 29도, 전주 29도, 광주 27도, 대구 28도, 부산 28도, 제주 29도로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해·남해 0.5~2.5m로 예측된다.