곽튜브, 5세 연하와 10월 결혼…"아빠가 됐다"

여행 유튜버 겸 방송인 곽튜브(곽준빈)가 다음달 결혼과 함께 아빠가 된다.

곽준빈은 지난 8일 자신의 유튜브 채널 '곽튜브'를 통해 결혼 사실을 알렸다. 그는 "예식장은 이미 잡았다. 내년 5월로 준비하고 있었는데, 결혼식을 열렬히 준비하다 보니 더 큰 축복이 와서 아빠가 됐다"고 예비신부의 혼전임신 사실을 알렸다.

유튜브 채널 '곽튜브' 화면 캡처

그러면서 "세 명이 됐다. 그래서 지금은 결혼을 당기기로 했다. 10월에 바로 결혼을 하는 걸로 결정을 했다"고 부연했다.

유튜브 채널을 운영하며 많은 일이 있었다는 그는 "좋은 사람을 만나 유명해졌고, 방송을 하게 됐다. 5년 사이 여자친구를 만났다"고 돌아보기도 했다.

곽튜브의 연인은 5세 연하로, 미모의 재원으로 알려졌다. 곽튜브 소속사 SM C&C 측도 이날 곽튜브의 결혼을 확인했다. "두 사람은 연인으로서 신뢰와 사랑을 쌓아 오며 평생의 동반자가 되길 약속했다"라고 전했다.

결혼식은 양가 친인척, 가까운 지인들과 함께한 자리에서 비공개로 치러진다.

곽튜브 유튜브 구독자 수는 약 212만 명에 달한다. MBN·채널S '전현무 계획2', ENA '지구마불 세계여행3' 등 방송 출연도 활발하다.