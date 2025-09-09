“희귀병도 치료 길 열린다”… 이대목동병원·이뮤니크 새 면역치료제 개발

김한수 이대목동병원장(왼쪽)과 권소미 이뮤니크 대표가 5일 이대목동병원에서 희귀질환 면역치료제 공동연구 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 이대목동병원 제공

이대목동병원(병원장 김한수)이 면역세포치료제 개발 기업 이뮤니크(대표 권소미)와 손잡고 희귀질환 치료제 연구에 나선다.

9일 이대목동병원에 따르면 양측은 지난 5일 이대목동병원 MCC B관 10층 부속회의실에서 업무협약을 맺고 ▲재생불량빈혈 조절 T세포치료제 기초·비임상 연구 ▲임상시험 계획 수립 및 인허가 지원 ▲연구 성과의 학술 발표와 지식재산권 확보 ▲기술·연구 교류 등 다방면에서 협력하기로 했다.

협약식에는 김한수 병원장, 문영철 혈액암병원장, 이향운 이화의생명연구원장을 비롯해 이화의료원 관계자와 권소미 대표이사, 서준원 이사 등 이뮤니크 관계자들이 참석했다.

권소미 대표는 “이번 협력은 조절 T세포 기반 차세대 면역치료제가 희귀질환 치료의 새로운 패러다임을 여는 출발점”이라며 “이대목동병원의 임상 역량과 이뮤니크의 세포치료 기술이 결합돼 임상 진입 속도가 빨라질 것”이라고 밝혔다.

김한수 병원장은 “첨단재생의료 연구 성과가 환자 치료 현장에 신속히 적용되길 기대한다”며 “병원 차원에서도 임상 적용을 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.