윤정수 "보증 잘못서 빚 10억원…원자현 알뜰해서 반해"

코미디언 윤정수가 예비 신부에게 반한 계기를 말했다.
그는 지난 8일 방송한 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서 예비 신부인 원자현을 최초 공개했다.
앞서 윤정수는 제작진과의 인터뷰에서 "제가 '프로 연애러'로 활동한 지 10년이 넘어간다"며 "웬만한 연애 프로그램은 다 해봤다"고 말했다.
그는 "사람들이 지켜보고 있으면 연애가 안 된다. 가식적으로 날 보여주는 느낌도 있어서 어려웠다"고 했다.
이어 윤정수는 "지금은 진짜 사랑"이라며 "(예비 신부) 매력이 아주 강하다. 미모가 일단 마음에 들었고, 알뜰함에도 반했다"고 말했다.
그는 "예비 신부가 데이트 할 때 주차비 많이 나오는 게 싫으니까 지하철 타고 가자고 한 적 있다"고 덧붙였다.
제작진이 "빚이 30억원이라는 기사가 있더라"라고 하자 윤정수는 "보증을 잘못 서서 10억원 정도 생긴 것"이라며 "가족이 될 사람이 알뜰하니까 저도 그렇게 되고 있다"고 말했다.
한편 윤정수는 오는 11월30일 원자현과 결혼식을 한다. 원자현은 지난 2010년 스포츠 전문 리포터로 활동하며 '광저우의 여신'으로 불린 바 있다.
<뉴시스>