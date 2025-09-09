한식당에 욱일기가? 루마니아 핫도그집 논란

"중국인 등 운영 한식당, 한국문화 왜곡"

한국 문화의 유행과 함께 전 세계에 K푸드를 주력으로 하는 식당이 늘고 있다. 그런데 루마니아 제2의 도시 클루지나포카에 최근 문을 연 한식당이 일본 군국주의를 상징하는 욱일기 인테리어로 논란이 되고 있다.

9일 교민 제보에 따르면 이 식당의 이름은 ‘Bite me Korea’로, 한국식 핫도그를 판매한다.

루마니아 제2의 도시 클루지나포카에 최근 문을 연 한식당에 내걸린 욱일기와 일본식 인테리어. 서경덕 교수 제공

그러나 내부는 전형적인 일본풍 인테리어로 꾸며졌다. 특히 욱일기 문양까지 걸려 있어 현지 한인 사회가 반발하고 있다.

교민들은 “한류가 세계적으로 주목받는 상황에서 이런 엉터리 한식당은 루마니아인들에게 한국 문화에 대한 잘못된 이미지를 심어줄 수 있다”고 비판했다.

한국인이 운영하는 한식당은 이런 문제가 발생할 가능성이 적다. 그러나 유럽 전역에서 중국인 등 외국인이 운영하는 일부 한식당들이 부정확한 한글 표기와 잘못된 인테리어로 문제가 되고 있다는 지적이 꾸준히 제기되고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 “현지인이 한류를 상업적으로 활용하는 건 막을 수 없지만, 한국 문화를 왜곡하는 요소는 반드시 바로잡아야 한다”며 “‘케이팝 데몬 헌터스’를 통해 김밥, 라면 등 한식이 전 세계에서 주목받고 있는 지금, 엉터리 한식당에는 꾸준히 항의해 잘못된 점을 바꿔 나가도록 하겠다”고 밝혔다.