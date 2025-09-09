‘조용히 품절’ 권율, ♥아내는 ‘유역비 닮은 꼴’ 황승언 동생

권율의 아내는 황승언의 동생 황지미인 것으로 알려졌다. 권율 SNS·‘팔로우미7’ 캡처

조용히 품절남 대열에 합류했던 배우 권율의 아내는 배우 황승언의 동생 황지미인 것으로 밝혀졌다.

9일 한 연예 매체는 “지난 5월 새신랑이 된 권율의 아내는 황승언의 친동생 황지미였다”고 전했다.

9년 전 티캐스트 ‘팔로우미7’에 출연했던 황승언은 여동생 황지미와 함께 화보 촬영을 진행한 모습을 공개하며 자매의 출중한 외모를 자랑한 바 있다.

당시 현장 스태프들은 “둘이 진짜 닮았다”, “동생이 유역비와 닮은 꼴이다” 등의 폭풍 칭찬을 했다.

앞서 권율은 5월 24일 서울의 한 교회에서 조용히 웨딩마치를 올렸다. 두 사람은 비밀리에 결혼을 준비했으며, 가족친지 가까운 지인들만 불러 비공개로 진행했다.

지난 5월 24일 웨딩마치를 올린 권율. 권율 SNS 캡처

당시 권율의 소속사 제이와이드컴퍼니는 “권율 배우가 좋은 소식이 생겼다. 권율 배우는 평생을 함께 하고픈 소중한 인연을 만나 5월 24일 백년가약을 맺게 됐다”고 결혼 소식을 알렸다.

이어 “결혼식은 비연예인인 예비 신부와 양가 가족들을 배려해 서울 모처에서 비공개로 진행할 예정”이라며 “인생의 새로운 출발을 앞둔 권율 배우에게 따뜻한 축복과 응원 부탁드린다”고 전했다.

앞서 권율과 황승언은 2015년 tvN 드라마 ‘식샤를 합시다2’에 함께 출연하며 호흡을 맞춘 바 있다. 이 작품을 통해 인연을 맺은 두 사람은 시간이 흘러 한 가족이 되는 새로운 인연으로 이어졌다.

한편, 2007년 드라마 ‘달려라 고등어’로 대중 앞에 처음 얼굴을 비친 권율은 ‘아가씨를 부탁해’, ‘내게 거짓말을 해봐’, ‘브레인’, ‘내 딸 서영이’, ‘식샤를 합시다2’, ‘보이스2’, ‘커넥션’, ‘놀아주는 여자’ 등에 출연했다. 다양한 작품을 통해 매번 새로운 캐릭터를 선보인 권율은 점차 주연 배우로 자리잡아갔다.

권율과 함께 ‘식샤를 합시다2’에서 호흡을 맞췄던 황승언. 황승언 SNS 캡처

영화에서는 ‘비스티 보이즈’, ‘명량’, ‘박열’, ‘경관의 피’ 등에서 열연을 펼치며 안방극장과 스크린을 넘나드는 연기 열정을 보여주고 있다.

현재 권율은 채널S 예능 '‘히든 미식로드-뚜벅이 맛총사’에 출연 중이며, 인간적인 매력과 친근한 모습으로 대중의 큰 사랑을 받고 있다.