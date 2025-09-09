유정복 대선 경선캠프 공무원 동원 의혹 강제수사… 경찰, 인천시청 압수수색

유정복 인천시장이 국민의힘 제21대 대통령선거 경선에 후보로 나섰던 캠프에서 공무원이 활동했다는 의혹과 관련해 경찰이 강제 수사에 착수했다. 당시 유 시장은 1차 경선에서 탈락하면서 곧장 인천시정에 복귀했다.

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 9일 오전 인천시청 본관 사무실에 수사관을 투입해 압수수색을 벌였다. 대상은 정무수석, 홍보수석, 소통비서관, 홍보기획관실, 영상편집실 등이다. 경찰은 임기제 공무원 출신 인사들의 공직선거법 위반 의혹과 관련한 자료를 확보하고 있다.

인천시 임기제 출신인 3명은 지난 4월 공무원 신분을 유지하면서 국민의힘 경선 후보였던 유 시장을 수행하거나 행사 개최 등을 지원한 혐의를 받고 있다. 공직선거법은 당내 경선 과정에서 국가공무원과 지방공무원의 선거 운동을 금지하고 있다.

앞서 시민단체는 이들 중 상당수가 사표를 냈으나 퇴직 처리가 되지 않은 상태로 캠프에서 활동하면서 불법 선거운동을 했다고 주장했다. 전체 의혹 당사자 10명 가운데 일부는 논란 이후 인천시로 복귀해 사직 철회 요청서를 낸 것으로 전해진다.