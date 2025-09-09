장동혁, 정청래 연설에 "너무 실망…'여의도 대통령' 보는 듯"

국민의힘 장동혁 대표는 9일 더불어민주당 정청래 대표의 정기국회 교섭단체 대표연설에 대해 "거대 여당 대표의 품격을 기대했는데 너무 실망스러웠다"고 혹평했다.
장 대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 "기세는 '여의도 대통령'을 보는 것 같았는데, 내용은 거울을 보면서 자기 독백을 하는 것 같았다"며 이같이 말했다.
그는 "민생보다 이념 얘기로 연설이 가득 채워져 있었다"며 "미국에서 구금된 한국 근로자에 대해 미국은 추방이라고 하는데, 사태가 이렇게 된 데 대한 유감이나 사과 표명도 없이 '명비어천가'만 부르고 자화자찬하기 바빴다"고 비판했다.
또 "어제 대통령께서는 정 대표에게 여당이 더 많은 것을 가졌으니 양보하라 주문했다"며 "(정 대표는) 양보는커녕 국민의힘을 없애겠단 얘기만 반복했다"고 했다.
그는 "정 대표가 절대독점은 절대부패한다는 참 좋은 말씀을 하셨는데, 지금 모든 권력을 절대 독점하고 있는 사람은 누구이고 정당은 어느 정당이냐"며 "그래서 거울을 보면서 자기 독백을 하는 것 같았다고 말씀드린 것"이라고 언급했다.
이어 "정 대표가 오늘도 내란특별재판부를 만들겠다고 강조했다"며 "내란특별재판부는 사법부를 근본적으로 흔드는 반헌법적인 발상으로, 이렇게 밀어붙인다면 저는 법원이 비상한 결단을 할 것이라고 다시 한번 말씀드린다"고 말했다.
장 대표는 지난 5일 연합뉴스와 인터뷰에서 내란특별재판부와 관련해 사법부의 심각한 저항을 불러올 것이라며 "사법부가 최후의 수단으로 쓸 수 있는 카드는 중지된 이 대통령 재판을 재개하는 것밖에 없을 것"이라고 언급한 바 있다.
그는 이날 '여당 대표의 연설과 관계없이 내일 국민의힘 교섭단체 대표 연설에서 협치 기조를 이어갈 것인가'라는 질문에 "정치를 걷어차지 않겠다고 여러 번 말씀드렸다"고 답했다.
그러면서 "어제 대통령께서 분명 정 대표에게 여당이 가진 것이 많으니 양보하라고 주문했다"며 "이 국회 상황에서 누가 손을 내밀고 누가 양보해야 협치가 가능하겠나"라고 되물었다.
아울러 "저는 거대 여당이 먼저 양보하고 손을 내밀 때 협치가 가능하다고 생각하고 어제 대통령께서도 그 말씀을 하신 것이라 생각한다"며 "오늘 정 대표의 연설은 양보가 아니라 여전히 제1야당에 대한 선전포고였다"고 비판했다.
<연합>