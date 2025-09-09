부산 해수욕장 2156만명 방문… 코로나19 이후 최다

올 여름 부산지역 해수욕장을 찾은 국내외 피서객들이 2100만명을 훌쩍 뛰어 넘은 것으로 나타났다. 지난 6월 21일 부분 개장한 해운대·송정해수욕장을 비롯한 부산지역 7개 해수욕장을 약 3개월간 운영한 결과다.

9일 부산시에 따르면 지난 7일 기준 부산지역 7개 해수욕장 방문객 수는 2156만1000명으로, 코로나19 이후 가장 많은 인파가 몰렸다. 특히 해운대해수욕장의 경우 2020년 이후 또 한 번 1000만명 돌파를 눈앞에 두고 있어 대한민국을 대표하는 해수욕장의 위상을 재확인 시켰다.

올 여름 2020년 이후 또 한 번 방문객 1000만명 돌파를 눈앞에 두고 있는 부산 해운대해수욕장 전경. 부산시 제공

각 해수욕장별 방문객 수는 △해운대 957만7126명 △광안리 457만4131명 △송도 302만1000명 △다대포 258만5045명 △송정 172만3888명 △일광 5만3300명 △임랑 2만7100명이다.

시는 기후변화로 지속된 폭염 상황을 반영해 해수욕장 운영 기간을 연장하고, 해수욕장을 단순한 물놀이 공간에서 다양한 즐길 거리를 제공하는 체험형 공간으로 운영한 점이 올해 방문객 증가로 이어졌다고 설명했다.

짧은 장마와 이어진 긴 폭염 속에 해수욕장 연장 운영과 함께 힐링(해운대 바다 황톳길, 송도 바닥분수), 문화(송도 즐겨락 페스티벌, 기장 갯마을축제, 임랑 서머뮤직페스티벌), 체험(송도 해상다이빙, 광안리 패들보드, 송정 서핑) 등 새로운 즐길 거리를 제공했다.

또 올해 연안정비사업 이후 재개장한 다대포 동측 해수욕장은 새로운 관광명소로 자리 잡으며, 다대포해수욕장 방문객 증가에 큰 역할을 했다. 다대포해수욕장은 올해 다양한 해양레저문화·관광 콘텐츠를 바탕으로 전년 대비 방문객 수가 두 배 이상 증가하며, 가족 단위 및 젊은층 관광객들에게 사랑받는 명소로 자리매김했다.

시는 또 안전하고 쾌적한 해수욕장 이용 환경을 조성하기 위해 해수욕장별 안전관리·질서유지에 힘을 쏟았다. 재난전광판과 현수막, 주기적인 안내방송으로 안전(과밀화 방지, 금지 행위 등) 수칙을 홍보하고, 안전요원의 고정적 배치와 취약시간대 순찰을 강화했다. 해수욕장을 찾은 외국인 관광객을 고려해 외국어 방송을 병행하며 관광수용태세도 확립했다.

주요 해수욕장에는 해파리 방지망을 설치하고, 개장 전부터 수시로 현장 점검을 통해 수질검사와 안전시설 점검, 야간 입수통제와 같은 문제를 철저히 관리·보완했다. 지자체·소방·해경과 함께 민간 자원봉사자가 포함된 119시민수상구조대를 운영하며 물놀이 사고 예방에도 힘썼다.

시는 이달 14일 해운대해수욕장을 마지막으로, 올여름 7개 해수욕장 운영을 종료한다. 해수욕장 폐장 후에도 해수욕장을 찾는 시민과 관광객의 안전사고 예방을 위해 안전관리요원 배치와 안전계도, 순찰·점검활동을 지속하며, 입수 자제 홍보를 강화해 안전사고 예방에 만전을 기할 계획이다.

박형준 시장은 “올여름 부산 해수욕장을 찾은 국내외 관광객들이 안전하게 즐길 수 있도록 해수욕장 안전관리와 관광 콘텐츠 운영에 최선을 다했다”면서 “올해 성과를 바탕으로 부족한 점을 보완·개선하고, 해수욕장별 지역·환경 특성을 반영한 차별화된 콘텐츠 기획과 브랜딩을 통해 사계절 누구나 자유로운 해양레저관광도시를 실현하기 위해 노력하겠다”고 말했다.