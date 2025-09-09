카카오뱅크, 14일 오전 1시부터 정기 점검…금융거래 일시 중단

카카오뱅크가 9월14일 오전 전산시스템 정기 점검을 위해 금융거래를 일시적으로 중단한다.

9일 카카오뱅크에 따르면 예정된 서비스 중단 시간은 오전 1∼8시로 총 7시간이지만, 작업 진행 상황에 따라 실제 종료 시점은 변경될 수 있다.

카카오뱅크 제공.

점검 시간 동안에는 카카오뱅크 앱 접속을 비롯해 △카카오뱅크 홈페이지 △체크/mini 카드 △자동화기기(CD·ATM) △입출금/카드 결제 알림 △타 금융기관을 통한 카카오뱅크 거래 △고객센터상담 및 업무 등 서비스 전반이 일시적으로 제한된다.

이번 점검은 매년 정기적으로 실시하는 계획 검사의 일환으로, 시스템 구성 확인과 전산 장비 업그레이드·교체를 통해 인프라 전반을 최적화하는 작업이다. 대규모 트래픽 상황 등 다양한 환경에서도 안정적인 서비스 품질을 유지하기 위한 예방적 조치다.

카카오뱅크는 “2500만 명이 넘는 고객이 안심하고 금융거래를 이용할 수 있도록 시스템을 주기적으로 점검하고 있다”며 “앞으로도 서비스 안정성과 신뢰성 강화를 위해 서비스 운영 전반에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.