풀리오, 풍성한 혜택 담은 ‘올 추석엔, 마음까지 풀리오’ 프로모션 개최

10월 2일까지 풀리오 공식몰 단독으로 진행···풀리오 전 제품 최대 50% 할인

추석 용돈 랜덤 뽑기, 20만 원 쿠폰팩, 경품 이벤트, 0원 래플 등 풍성한 구매 혜택 마련

풀리오가 ‘올 추석엔, 마음까지 풀리오’ 프로모션을 개최한다.

프리미엄 홈케어 브랜드 풀리오가 다가오는 추석을 맞아 10월 2일까지 ‘올 추석엔, 마음까지 풀리오’ 프로모션을 개최한다.

풀리오 공식몰 단독으로 진행되는 이번 프로모션은 풀리오 인기 제품을 보다 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 실용적인 혜택과 특별한 이벤트를 중심으로 구성했다. 행사 기간 동안 풀리오 인기 제품을 최대 50% 할인하며, 하루 한 번 참여 가능한 추석 용돈 랜덤 뽑기(최대 1만 원) 이벤트를 통해 추가 혜택도 제공한다. 여기에 20만 원 쿠폰팩까지 더해져 더욱 합리적으로 추석 선물을 장만할 수 있다.

다채로운 경품 이벤트도 준비했다. ▲60만 원 이상 구매 고객에게는 호텔 숙박권(1명) ▲30만 원 이상 구매 고객에게는 인바디 체중계(3명) ▲20만 원 이상 구매 고객에게는 백화점 상품권(10만 원권, 10명)을 선물한다. 제품을 한 번이라도 구매하면 금액과 상관없이 ‘0원 래플 이벤트’에 자동 응모되며, 추첨을 통해 ▲넥풀러 목 어깨 홈케어(1명) ▲프리미엄 마사지 매트(1명)를 받을 수 있다. 이외에도 3만 원 이상 구매 고객에게 추석 전용 쇼핑백을 선착순으로 증정하고, 매주 수요일 정오부터 오후 4시까지 타임세일 특가 이벤트를 병행한다.

풀리오 관계자는 “민족 대명절 추석을 맞아 소중한 사람들에게 감사의 마음을 전할 수 있도록 프로모션을 준비했다”며 “풀리오와 함께 바쁜 일상으로 지친 몸과 마음을 충전하고, 따뜻한 정을 나누는 풍성한 한가위가 되길 바란다”고 말했다.