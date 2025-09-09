HJ중공업, 8850TEU급 친환경 컨테이너선 4척 수주

HJ중공업은 오세아니아 지역 선주사와 총 6400억원 규모의 8850TEU급 친환경 컨테이너선 4척에 대한 건조계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

HJ중공업이 수주한 선박은 고효율의 최신 선형과 높은 연비로 온실가스 배출을 줄이도록 설계된 친환경 컨테이너 운반선이다. 이 선박은 연료 효율과 컨테이너 적재량을 극대화한 것이 특징으로, 국제해사기구(IMO)의 선박 황산화물 배출 규제에 대응하기 위해 탈황설비인 스크러버(SOx Scrubber)가 설치된다. 또 친환경 연료인 메탄올을 추진 동력으로 사용할 수 있는 메탄올 레디 선박으로 건조돼 탄소중립 운항으로 전환할 수 있는 것이 가장 큰 장점이다.

HJ중공이 최근 오세아니아 지역 선주사와 건조 계약을 체결한 8850TEU급 친환경 컨테이너 선박. HJ중공업 제공

글로벌 환경 규제에 따른 탈탄소 기조가 확산되면서 컨테이너 선박 시장에도 액화천연가스(LNG)와 메탄올, 암모니아 등 차세대 친환경 연료 추진 선박이 빠르게 도입되는 추세다. HJ중공업은 HMM으로부터 수주한 9000TEU급 메탄올 추진 컨테이너선을 비롯한 LNG 이중연료 선박과 메탄올 레디 선박에 이어, 최근 수주한 LNG 벙커링선에 이르기까지 친환경 선박 건조에 역량을 집중하고 있다.

HJ중공업은 지난 3년간 5500~9000TEU급 컨테이너선을 수주 및 건조하면서 중형 친환경 선박 분야에서 두각을 나타내고 있다. 이번 계약 성사를 통해 해당 선주사와 상호 신뢰 관계를 재확인하는 한편 친환경 선박 전문 건조업체로서 입지를 다지는 계기로 삼는다는 복안이다.

유상철 HJ중공업 대표는 “이번 계약은 기존 선주가 납기와 사양, 품질에 만족하면서 추가 발주한 사례로 회사의 친환경 컨테이너선 기술력이 글로벌 시장에서 인정받고 있음을 다시 한 번 입증했다”며 “친환경 고품질 선박 건조와 납기 준수를 통해 선주사의 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.

한편 HJ중공업은 이번에 수주한 컨테이너 선박을 부산 영도조선소에서 건조한 다음, 2027년부터 순차적으로 인도할 예정이다.