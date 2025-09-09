농협라이블리, 육심(肉心) 데이 행사

농협(회장 강호동) 경제지주(축산경제대표이사 안병우)가 운영하는 축산물 전문 온라인쇼핑몰 농협라이블리가 오는 11일까지 9월 ’육심(肉心) 데이’행사를 진행한다고 밝혔다.

’육(肉心)심데이’는 매월 6일부터 6일 동안 진행하는 정기행사로 이 달의 초특가딜 상품은 늘푸름홍천한우(홍천축산농협)와 강원인삼농협의 특별콜라보로 기획된 ▲ 홍천 늘푸름한우(1++등급, 1.2kg)선물세트(등심, 안심, 살치, 채끝 + 수삼 300g)로 선착순, 최대 46% 할인된 가격 199,000원에 구매 가능하다.

이 외에도 ▲ 홍천 늘푸름한우(1등급 이상, 1.2kg) 종합세트(등심, 불고기, 사태) 99,000원 ▲ 농협라이블리 스페셜 한우(1등급, 0.8kg) 선물세트(등심, 안심, 채끝, 갈비) 1호 119,000원 ▲ 농협라이블리 스페셜 한우(1등급, 0.6kg) 선물세트(등심, 채끝, 갈비) 3호 89,000원 등 품질과 가격 모두 만족할 수 있는 다양한 제품을 판매한다.

한편, 원하는 날짜로 배송일을 지정하는 서비스도 가능하며, 행사에 관한 세부적인 사항은 농협 라이블리 홈페이지에서 확인 할 수 있다.