‘케데헌’ OST ‘골든’ 또 빌보드 1위… ‘핫 100’서 통산 4주 정상 차지

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 정상을 유지했다.

8일(이하 현지시간) 빌보드에 따르면 ‘케데헌’ OST ‘골든’은 지난 주에 이어 13일 자 ‘핫 100’에서도 1위를 차지했다.

케이팝 데몬 헌터스 앨범 이미지

‘골든’은 이에 따라 3주 연속 1위이자, 비연속으로 통산 4주째 ‘핫 100’ 정상에 오르게 됐다.

‘핫 100’에 81위로 첫 진입한 ‘골든’은 23위, 6위, 4위, 2위, 2위, 1위, 2위, 1위, 1위를 기록한 바 있다.

‘골든’은 또한 해당 차트에서 3주 1위를 차지한 글로벌 슈퍼그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘다이너마이트(Dynamite)’ 기록을 넘어섰다.

‘핫 100’에서 4주 이상 1위를 기록한 K팝은 ‘골든’과 함께 방탄소년단의 ‘버터(Butter)’(10주)뿐이다.

빌보드 ‘핫 100’ 순위는 미국 스트리밍, 라디오 방송 그리고 판매 데이터 등을 총합해 집계한다.

비스바/리퍼블릭 레코드(Visva/Republic Records)를 통해 발매된 ‘골든’은 8월29일~9월4일 미국에서 스트리밍 3450만 회(전주 대비 2% 감소), 라디오 에어플레이 청취자 노출 2210만 회(13% 증가), 판매량 9000장(4% 증가)을 기록했다.

‘케데헌’의 또 다른 OST ‘유어 아이돌(Your Idol)’은 4위, ‘소다 팝(Soda Pop)’은 5위, ‘하우 잇츠 던(How It’s Done)’은 9위를 각각 기록했다.

빌보드는 “‘케데헌’은 해당 차트의 67년 역사상 처음으로 ‘핫 100’의 ‘톱 10’에 4곡을 동시에 진입시킨 사운드트랙”이라고 전했다.