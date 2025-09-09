[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 10일 (수요일)

쥐

96년생 하찮더라도 흘려듣지 않는 태도가 좋다.

84년생 자기 자신만을 믿어야 한다.

72년생 시기와 질투로 재주와 능력이 반감된다.

60년생 일의 책임소재 때문에 난감해질 수 있다.

48년생 강자에게는 정도로 약자에게는 유연하게.

36년생 잘난 사람, 못난 사람 배울 점이 있다.

소

97년생 극과 극을 달리는 행위는 일어날 수 있다.

85년생 스스로를 난처하게 만들 필요는 없다.

73년생 솔직한 것이 속이는 것보다 훨씬 좋다.

61년생 일을 한다는 것은 살아 있는 것이다.

49년생 자신의 입장을 충분히 납득시키라.

37년생 물이 가득한데 계속 부으니 안타깝다.

범

98년생 이득이 있다고 좋아할 필요는 없다.

86년생 인생을 즐겁게 사는 것이 좋다.

74년생 자신의 능력을 가치있게 여기고 노력하라.

62년생 경제적으로 안정되는 운이 온다.

50년생 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라.

38년생 무심한 자식들 때문에 마음 상할 수 있다.

토끼

99년생 이득이 있다고 좋아할 필요는 없다.

87년생 자기 생각을 솔직하게 털어놓을 것.

75년생 고민있는 이는 끌어안을 필요는 없다.

63년생 거리를 두는 것도 지나친 겸손도 안좋다.

51년생 자기가 하는 일에 자부심과 보람을 갖자.

39년생 움직이려 애쓰니 힘든 게 당연하다.

용

00년생 발전의 시기니 발사의 개혁도 필요하다.

88년생 몸과 마음을 편안하게 가져야 한다.

76년생 외국어 능통하게 구사하는 것은 유익하다.

64년생 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라.

52년생 타협이 이루어지지 않거나 불신감이 온다.

40년생 재물이 들어올 수 있지만 독식은 피하라.

28년생 강한 힘이란 소유한 자만이 휘두를 수 있다.

뱀

01년생 대인관계에 원만히 하고 한발 양보하면 득이다.

89년생 작은 희생이 큰 이익 부른다.

77년생 윗사람과의 대면에서 당당한 척이라도 해라.

65년생 편중된 사고방식은 피하고 적극성이 좋다.

53년생 강하게 부딪칠수록 저항이 세질 수 있다.

41년생 고마움을 표시하고 예의를 중히하면 길하다.

29년생 자신의 것으로 만들기 위해서는 노력이 필요하다.

말

02년생 새로운 분야에 손 대보는 운이다.

90년생 숨은 실력을 마음껏 공개하라.

78년생 기혼자는 집안에 경사가 생길 수 있다.

66년생 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다.

54년생 충동구매로 소비가 과할 수 있다.

42년생 욕심을 자제하고 충분한 휴식을 취해라.

30년생 울컥하는 기분이 들면 산에 올라가는 것도 좋다.

양

03년생 지나간 일에 후회한들 아무 소용이 없다.

91년생 상대가 적극적일 때 용건을 말하라.

79년생 복잡하다고 생각할수록 점점 힘들어진다.

67년생 기회를 포착하면 집중력을 발휘하라.

55년생 발 빠른 움직임을 보인다면 성과가 크다.

43년생 후회할 바에는 안전한 쪽을 택하라.

31년생 정해진 것을 마다하고 자기 방식대로 밀고 나가라.

원숭이

04년생 시일이 지나면 성사되니 끈기를 가지고 가다려라.

92년생 협조할 수 없으면 거절하라.

80년생 지나친 의심은 자신을 불행하게 만든다.

68년생 자신의 과소평가는 과대평가보다 나쁘다.

56년생 현재 일에 힘을 한곳으로 집중시켜라.

44년생 작은 마찰은 먼저 양보하고 마무리해라.

32년생 도덕지수가 높으면 사회적인 위상이 올라간다.

닭

05년생 현실을 직시하고 자기색을 확고히 하라.

93년생 서류로 처리되는 일은 유심히 살펴라.

81년생 해야할 일이 많지만 좋은 결과가 약하다.

69년생 사적인 관계를 돈독히 하는 데도 힘을 써라.

57년생 상상만으로 일을 벌이면 결과가 좋지 않다.

45년생 심심풀이로 하는 일이 습관이 될 수도 있다.

33년생 마른 가지에 새싹이 돋고 꽃이 피어오른다.

개

06년생 시야를 넓게 가져야 발전이 보다 크진다.

94년생 곤경에 처해 있어도 도움은 있다.

82년생 자신을 향상을 위해 무엇을 할지 고민해라.

70년생 손익 계산만 하다가 아무 것도 얻지 못한다.

58년생 일에는 원인이 있으니 근원을 분석해 보라.

46년생 집안에 우환이 발생할 가능성이 있다.

34년생 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라.

돼지

95년생 스트레스로 건강을 잃게 된다.

83년생 한사람을 만나지만 시기적으로 좋치않다.

71년생 타인의 이익을 먼저 생각하면 길하다.

59년생 심신이 피곤할 때는 안식처를 찾아라.

47년생 기대하지 않은 재물을 생각하지 말라.

35년생 혼자 돌출행동을 한다면 이목이 집중된다.