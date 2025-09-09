이청준 원작 더 가깝게… ‘서편제’ 무대

10월부터 정동극장서 소리극

고선웅 연출… 임현빈 등 출연

전라남도 보성 소릿재. 주막 주인인 ‘냉이’가 한 사내 손님을 안내하고 술상을 내오는 사이 사내는 불현듯 북을 꺼내 들고 냉이는 장단에 맞춰 소리를 시작한다. 사내는 냉이에게 소릿재 주막의 내력을 묻고 냉이는 옛 기억을 회상하며 한 아비와 소녀의 이야기를 한다.

국립정동극장 개관 30주년 기념작으로 소리극 ‘서편제; 더 오리지널’(포스터)이 내달 17일부터 11월 9일까지 공연된다. 9일 정동극장에 따르면 이 작품은 이청준 연작 단편소설 ‘남도사람’의 1부 ‘서편제’, 2부 ‘소리의 빛’, 3부 ‘선학동 나그네’를 연출가 고선웅이 재창작했다. ‘변강쇠 점 찍고 옹녀’, ‘귀토-토끼의 팔란’ 등에서 호흡을 맞추며 창극의 새로운 바람을 불러일으킨 고선웅과 한승석 음악감독 콤비의 신작이다.



‘서편제’는 역시 이청준 연작 중 1, 2부만을 원작 삼아 1993년 개봉한 임권택 감독 영화로 유명하다. 김명곤, 오정해, 김규철 등이 주연하며 국내 최초로 서울 기준 100만 관객을 넘긴 첫 영화다.



고선웅은 “서편제 원작의 텍스트를 온전하고 충실하게 표현해 ‘더 오리지널’에 가깝게 만들고 싶었다”며 “단정하고 정직한 작품, 겸손하되 뚝심 있는 예술가의 길을 그려내고자 한다”고 전했다. 그는 작품 속에 담긴 예인의 세월에 덜어냄의 미학을 더해 응축된 에너지와 소리 본연에 집중한 예술성을 전달할 예정이다. 판소리 다섯 마당의 눈대목을 무대 위에 올릴 뿐만 아니라 씻김, 호남가 등 한국인의 한과 흥을 자극하는 다양한 음악을 배치해 극의 굴곡과 애절함을 더한다.



출연진도 화려하다. 아비 역에는 남원시립국악단 악장 임현빈, 이날치의 멤버이자 ‘적벽’ 등으로 정동극장과 인연을 맺어온 안이호가 함께하며 소녀 역에는 최근 창극 ‘심청’에서 주연으로 활약한 김우정, 2021 전주대사습놀이 학생전국대회 판소리부문 장원 박지현이 참여한다.



사내 역에는 국립창극단 창악부 단원 박성우, 창극 ‘패왕별희’, ‘살로메’와 ‘적벽’에서 존재감을 드러낸 정보권이 출연한다.



정성숙 정동극장 대표는 “역사 문화적 소재에 바탕한 작품으로 문화예술의 길을 이어가고 있는 국립정동극장에서 우리 소리의 길을 잇는 시간을 마련했다”고 말했다.