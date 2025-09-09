나나, 데뷔 16년 만에 첫 솔로 앨범 발표

14일 ‘세븐스 헤븐 16’ 발매

그룹 애프터스쿨 출신 나나가 첫 솔로 앨범 ‘세븐스 헤븐 16(Seventh Heaven 16·포스터)’을 발표한다.



9일 소속사 써브라임에 따르면, ‘세븐스 헤븐 16’은 나나가 애프터스쿨로 데뷔한 이후 16년간 만들어온 궤적과 현재의 모습을 담은 앨범이다. 제목인 ‘세븐스 헤븐’은 가장 높은 계층의 천국을 뜻하는 단어이자 ‘최고의 행복’을 의미하는 관용적 표현이다. 소속사는 “앨범이 발매되는 14일은 나나의 생일”이라며 “다가오는 16주년과 자신의 생일을 더욱 특별하게 기념하고자 의미 있는 선물을 준비했다”고 전했다.



2009년 애프터스쿨로 데뷔한 나나는 유닛(소그룹) 오렌지캬라멜로 활동하며 ‘마법소녀’, ‘까탈레나’ 등 개성 있는 노래를 발표했다. 2016년 ‘굿 와이프’ 출연 뒤로는 연기자로 활동하며 ‘마스크걸’, ‘전지적 독자 시점’ 등에 출연했다.