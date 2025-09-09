훌쩍 큰 사랑이…‘딸바보’ 추성훈 눈물에 전국 아빠들 ‘뭉클’

추성훈의 딸 사랑이가 폭풍 성장한 근황을 전했다. '슈퍼맨이 돌아왔다' 유튜브·imbc 유튜브 캡처

추성훈이 훌쩍 커버린 딸 사랑이의 폭풍 성장에 뿌듯하면서도 어딘가 아쉬운 마음을 솔직하게 표현해 모든 ‘딸바보’ 아빠들의 마음을 대변했다.

9일 추성훈은 자신의 SNS를 통해 “딸의 성장은 정말 기쁘고, 참 많이 컸습니다. 2011년생인데 벌써 키가 170cm가 됐어요!”라는 글과 함께 사랑이의 모습이 담긴 영상을 게재했다.

영상 속에는 지난 6일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 ‘2026 S/S 서울패션위크’ 포토월 행사에 참석한 사랑이의 모습을 볼 수 있었다. 올해로 14살인 사랑이는 엄마인 야노시호 옆에서도 밀리지 않는 170cm 큰 키와 길쭉한 다리, 완벽한 모델 비율로 시선을 사로잡았다.

사랑이는 모델인 엄마 야노시호 옆에서도 밀리지 않는 완벽 모델 비율을 자랑했다. 야노시호 SNS 캡처

이런 사랑이의 모습에 추성훈은 “그런데 왜일까, 기쁘면서도 왠지 쓸쓸하고 영상을 보고 있으면 눈물이 난다”며 애틋한 마음을 드러냈다. 이어 그는 “이게 부모의 마음인가 보다. 좋은 대학, 좋은 회사, 부자가 되길 바라지 않는다. 그저 건강하기만 하면 저는 행복하다”라며 솔직한 마음을 적어 딸바보의 면모를 보였다.

그러면서 “아저씨의 혼잣말”이라고 덧붙여 네티즌들의 뭉클함을 자아내기도 했다. 또 전국의 딸을 가진 아빠들의 공감도 불러일으켰다.

해당 게시글에는 네티즌들의 “사랑이 너무 이쁘게 잘 컸다”, “사랑짱 하고 부르면 하이! 라고 대답하던 게 엊그제 같은데”, “성장하는 모습을 지켜보는 것도 재밌다. 너무 상심하지 말길”, “저도 딸 키워보니 시원섭섭한 마음이 들더라”, “뭐든 건강이 최고다” 등의 응원과 공감의 댓글로 가득 찼다.

추성훈 부녀는 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 출연 당시 대중의 큰 사랑을 받았다. 추성훈 SNS 캡처

한편, 추성훈과 야노시호는 2009년 부부의 연을 맺고 슬하에 딸 사랑이를 두고 있다. 추성훈 부녀는 KBS 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연하며 귀여운 사랑이의 외모와 모범적인 훈육법 등으로 대중들에게 큰 사랑을 받았다. 이로 인해 3년 연속 KBS 연예대상을 수상하기도 했다.

하지만 추성훈 부녀는 2016년 3월 방송을 마지막으로 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 하차했지만, 이후 다른 프로그램을 통해 지속적으로 얼굴을 비쳤다.

추성훈은 지난해 11월부터 유튜브 채널을 개설해 방송 외에도 팬들과 적극적으로 소통을 이어오고 있다. 현재 추성훈은 연일 화제를 모으고 있는 SBS 예능 ‘마이 턴’에서 맹활약하며 예능인으로서 자리매김에 성공했다.