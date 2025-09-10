KT ‘무단 소액결제’ 민관합동 조사

지금까지 74명 4500만원 피해

“개인 정보 해킹 정황은 없어”

KT가 서울 금천구와 경기 광명시 등을 중심으로 소액결제 피해가 이어지자 보안 당국에 사이버 침해 신고를 했다. 정부도 민관합동조사단을 구성해 현장조사 등 원인 조사에 나섰다.

9일 한 시민이 서울 kt 판매점 앞을 지나고 있다. 연합뉴스

KT는 최근 경기 광명 일대에서 발생한 소액결제 피해와 관련해 한국인터넷진흥원(KISA)에 침해 사고를 신고했다고 9일 밝혔다. KT는 소액결제 피해 고객에게는 어떠한 금전적 피해가 가지 않도록 사전조치 등 만전을 기하고 있으며 결제 한도 하향 조정 등 고객 피해 최소화를 위해 최선의 노력을 다하고 있다고 강조했다.



또한 지난 5일 새벽부터 비정상적인 소액결제 시도를 차단했으며 이후 현재까지 추가적인 발생이 확인되고 있지 않다고 설명했다. 지금까지의 신고 건들은 KT의 차단 조치 이전에 발생한 것으로 파악하고 있으며 개인정보 해킹 정황은 없는 것으로 확인했다고 밝혔다.



정부는 KT로부터 침해 사고 신고 접수를 받고 즉각 상황 파악에 돌입했다. 과학기술정보통신부는 정보보호네트워크정책관을 단장으로 하는 민관합동조사단을 꾸리는 한편 KISA와 함께 KT에 관련 자료 보전을 요구했다.



이번 KT 소액결제 피해자는 현재까지 74명, 피해금액은 4580만원 규모다.