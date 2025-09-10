세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

메시지에 여러 개 ‘대댓글’… 카톡, 답장 기능 개편 추진

입력 : 2025-09-10 06:00:00
수정 : 2025-09-09 19:06:26
폰트 크게 폰트 작게
윤선영 기자 sunnyday702@segye.com
구글 네이버 유튜브

카카오가 카카오톡의 답장 기능을 전면 개편하는 방안을 검토하고 있다.

9일 정보기술(IT) 업계에 따르면 카카오는 이달 23일 개최하는 ‘이프(if) 카카오’ 콘퍼런스에서 메시지에 여러 개의 ‘대댓글’을 달며 이야기를 이어갈 수 있는 형태의 답장 기능을 공개할 전망이다.

카카오는 2018년 채팅방 내에 다른 사람이 올린 메시지를 길게 눌러 답장을 보내는 기능을 추가했다. 빠르게 흘러가는 대화 속에서 지나간 질문에 대한 답을 할 때 유용하게 활용할 수 있는 기능이다.

현재는 한 번에 답장 하나만을 별도의 메시지로 달 수 있다. 이를 개편해 메시지에 여러 개의 대댓글을 달며 이야기를 이어갈 수 있는 미국 메신저 업체 ‘스레드’ 방식으로 바꾸는 것을 검토하겠다는 설명이다. 스레드는 단체 채팅방에서 특정 주제에 관해 이야기를 나누는 데 특화된 방식이다.

카카오 관계자는 “다양한 이용자의 수요를 반영해 기능을 확대하는 방향으로 개편을 준비하고 있다”며 “자세한 내용은 확정되지 않았고, 이프 카카오에서 최종안을 공개할 예정”이라고 설명했다.

윤선영 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지