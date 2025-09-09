김용범 “주식 양도세 기준 조만간 발표… 부동산 안정 위해 세제 활용 신중해야”

방송기자클럽 초청 토론회에서

대주주 기준 재완화 가능성 시사

“3500억달러 대미 펀드 협상 교착

美 비자 등 해결없인 투자 어려워”

김용범 정책실장은 주식 양도소득세(양도세) 부과 대상인 대주주 기준이 조만간 결정될 것이라고 밝혔다. 부동산 가격 안정을 위해 세제를 활용하는 것은 신중해야 한다는 입장도 거듭 확인했다.



김 실장은 9일 한국방송기자클럽 토론회에서 주식 양도세 과세 대상이 되는 대주주 기준을 이달 말 발표할 것이냐는 질문에 “대통령께서 어제 야당 대표와 오찬하실 때 ‘정부의 최종 입장을 검토하고 있다’고 긍정적으로 말씀하셨다”면서 “최종 결정은 아마 근일 내에 이뤄질 것으로 보인다”고 말했다.

김 실장은 “자본시장에 미치는 영향이 크다는 게 이번에 또 드러났다”며 “그런 부분을 정부도 인식하고 있고, 그런 방안들을 종합적으로 고려해서 근시일 내에 정부 입장을 발표할 예정”이라고 설명했다. 전날 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 정부 입장 조정 여지를 열어둔 데 이어 대주주 기준을 10억원에서 50억원으로 다시 완화할 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.



김 실장은 부동산 대책과 관련해서는 “부동산 가격 안정을 위해 세제를 활용하는 건 기본적으로 신중해야 한다”고 밝혔다. 김 실장은 “시장 상황에 따라서 부동산 세제 정상화가 꼭 필요한 부분이라고 하면 그것은 수단이기 때문에 고민해야 한다. 그러나 지금 상황은 그럴 상황이 아니라고 보고 있다”고 말했다.



이어 “현 단계에서 종합부동산세 합산이나 양도세 감면 등을 고려해야 할 상황은 아닌 것으로 판단하고 있다”며 “지난번 수요 대책과 이번의 공급 대책이면 부동산 세제를 고민할 상황은 당분간 일어나지 않을 것”이라고 했다.



김 실장은 대미 관세협상 후속 협상 상황과 관련해서는 3500억달러 규모의 대미 투자 펀드 부분에서 협상이 교착 상태에 있다고 설명했다. 김 실장은 “3500억달러를 외환시장에서 어떻게 조달해서 운영하느냐는 문제가 한국 입장에서는 너무나 선결적으로 중요하다는 것을 미국 쪽에 이해시키고 있다”면서 “우리나라가 1년에 조달할 수 있는 금액이 200억~300억달러를 넘기 어렵다”고 말했다. 이어 “근본적으로 외환시장에 미칠 충격에 대해 같이 고민하고, 미국이 도와줄 부분은 해답을 달라고 하고 있다”며 “그 문제 때문에 (협상이) 상당히 교착 상태에 있다”고 전했다.



한국 자동차에 대한 관세 인하가 이뤄지지 않은 상황에 대해서는 “우리 경제 전체에 큰 충격을 줄 수 있는데 단기간에 자동차 산업의 관세 차이를 좁히겠다고 서둘러 합의할 수는 없는 것 아니겠느냐”며 “관련 업계와도 상황을 공유하고 있다”고 밝혔다.



대미 투자로 인해 국내 제조업이 공동화하는 것 아니냐는 우려에는 “협력 업체들은 여전히 국내에 남고 연구개발(R&D) 센터 등 핵심 기능은 국내에 남기 때문에 그렇게 보긴 어렵다”고 반박했다.



김 실장은 미 조지아주 한국인 구금 사태와 관련한 비자 제도 개선과 관련해서는 “이런 문제가 해결되지 않으면 투자가 제대로 될 리가 없지 않으냐. 미국도 이해하고 있다”면서 “이번 사태를 전화위복 삼아 제도 개선을 반드시 해야 한다”고 말했다. 이어 “우리 대통령실과 백악관에서 필요하면 워킹그룹을 만들든지 해서 단기 해법을 찾아야 하고, 장기적으로 입법도 다시 추진해야 한다”고 덧붙였다.