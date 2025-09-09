"멋진 비밀이 되길"…美 의회, 엡스타인에 보낸 '트럼프 외설 편지' 공개

美하원서… 女나체 윤곽그림·서명 등 담겨

백악관 “그림·서명한 적 없어” 訴 제기 추진

‘성추행’ 1000억 배상 항소심 판결 겹쳐

도널드 트럼프 미국 대통령이 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인의 50번째 생일을 맞아 보낸 ‘외설적 편지’가 미국 하원에서 공개됐다. 트럼프 대통령이 지난 7월 월스트리트저널(WSJ) 보도에 “가짜뉴스”라며 100억달러(약 14조원) 소송으로 결백을 주장했던 편지다.

미 하원 감독위원회는 8일(현지시간) 엡스타인 유산 공동집행인 변호사들이 제출한 엡스타인의 ‘2003년 생일책’에 실린 트럼프 대통령의 편지를 공개했다. 편지에는 여성 나체 윤곽선과 함께 ‘도널드’와 ‘제프리’가 대화하는 문장이 적혀 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), '엡스타인 생일책'에 포함된 트럼프 명의의 축하편지. AP연합뉴스·미국 하원 감독위원회 공개 자료

편지 끝부분에는 ‘도널드 J 트럼프’라는 이름과 함께, 트럼프 대통령의 필체와 흡사한 ‘Donald’ 서명도 적혔다.

이에 대해 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “트럼프 대통령은 그림을 그리거나 서명한 적이 없다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난 7월 해당 편지의 존재를 알린 WSJ 보도에 대해 “나는 그림을 그리지 않는다. 특히 여성 그림은 더더욱 아니다”라며 부인해왔다.

특히 이날 트럼프 대통령이 30년 전 추행 피해자에게 1000억원대의 명예훼손 위자료를 지급해야 한다는 항소심 법원 결정까지 나오면서 도덕성 타격은 불가피할 것으로 보인다.

미 뉴욕 관할 연방고등법원 재판부는 트럼프 대통령이 패션 칼럼니스트 E 진 캐럴에게 명예훼손 위자료 8330만달러(약 1155억원)를 지급해야 한다는 원심 결정을 유지한다고 판단했다.