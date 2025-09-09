‘미디어 재벌’ 루퍼트 머독 상속분쟁 마침표

장남 경영 계속… 보수 성향 유지

차남 등 세 자녀엔 11억弗씩 상속

미국 월스트리트저널(WSJ), 폭스뉴스, 영국 타임스 등 세계적 언론을 소유한 호주의 미디어 재벌 루퍼트 머독(사진) 가족의 상속분쟁이 마무리됐다. 이에 따라 각국 보수 여론을 주도해온 머독 가문 소유 매체들도 기존의 보수 성향을 지속적으로 유지할 가능성이 커졌다.

머독이 소유한 폭스 코퍼레이션은 8일(현지시간) 성명을 내고 회사 최대 주주인 머독 가족 신탁의 수탁자와 수혜자들이 법적 분쟁을 해결하고 합의에 도달했음을 회사 측에 알려왔다고 밝혔다. 이번 합의에 따라 장남 라클런은 올해 94세인 머독이 사망한 이후에도 폭스 코퍼레이션과 뉴스 코프 산하 주요 방송과 언론사의 경영권을 계속해서 쥘 수 있게 됐다. 라클런은 2023년 머독의 뒤를 이어 뉴스 코프와 폭스 코퍼레이션의 회장직을 맡고 있다. 이번 합의에 따라 기존 신탁 조건 변경에 반대해온 세 자녀는 폭스 코퍼레이션과 뉴스 코프 지분을 상속받는 대신 현금을 상속받기로 했다. 미국 뉴욕타임스(NYT)는 합의 조건에 따라 이들 세 자녀가 받게 될 현금 상속액이 각각 11억달러(약 1조5000억원)에 달한다고 소식통의 말을 인용해 보도했다.