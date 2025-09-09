김동원 고려대 총장 “의대 쏠림 막으려면 더 많은 기회 줘야”

“자유전공 점진적 확대 검토 계획

다양성 존중·기초 학문 보호할 것”

한국의 ‘의대 쏠림’ 현상은 점점 심화하고 있다. 입시업체 진학사는 지난해 자연계열 내신 최상위권 수험생 10명 중 8명 이상이 수시에서 의대에 지원했다고 분석했는데, 의대가 상위권 수험생을 빨아들이는 형국이다. 고려대 총장은 이와 같은 현상이 “필수 인력 부족, 학문 다양성 약화, 나아가 국가 경쟁력 저하로 이어질 수 있는 사회 구조적 문제”라고 짚었다.



김동원(사진) 고려대 총장은 9일 서면 인터뷰에서 “한국에선 의료 분야에 대한 사회적 보상과 경제적 이익이 압도적으로 우위에 있어 (의대) 쏠림 현상이 두드러진다”고 밝혔다. 그는 “다양한 영역에서 자신의 적성과 사회적 가치를 고려해 진로를 선택할 수 있는 환경 조성”을 강조하며 올해 신설한 자유전공학부대학의 정원 외 모집 등을 통한 점진적 확대도 긍정적으로 검토할 계획이라고 덧붙였다. 1997년부터 고려대 경영학과 교수로 재직한 김 총장은 2023년 취임했다.



김 총장은 학부대학 신설에 앞서 운영하던 자유전공학부가 학생들에게 전공 탐색의 기회를 실질적으로 제공했다고 설명했다.



그는 “전공자율선택제의 가장 큰 의의는 대학에 입학해 여러 과목을 경험하며 자신의 적성과 역량에 맞는 학과를 선택할 수 있다는 점”이라며 “인기 학과로 쏠림 현상은 일부 나타났지만 학생 사전설문조사를 통해 특정 학과 쏠림 방지를 위한 제도를 마련했다”고 말했다. 또 “단순한 양적 확대보다는 학문적 다양성을 존중하고 기초학문·학과 보호를 병행하는 방향으로 제도를 발전시켜 나갈 것”이라고 부연했다.



학령인구 감소라는 위기에 대해서는 ‘시대 변화에 능동적으로 대응하는 지속 가능한 대학’을 해법으로 제시했다.