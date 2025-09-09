조지호 경찰청장 탄핵심판 첫 변론… ‘계엄 날 국회 출입 통제’ 최대 쟁점

탄핵소추 9개월 만에 헌재 출석

조 측 “의원 월담 방치, 의결 도와”

12·3 비상계엄 사태에 연루된 조지호 경찰청장에 대한 탄핵심판이 정식 변론에 돌입했다. 지난해 12월 탄핵소추된 지 약 9개월 만이다.



헌법재판소는 9일 서울 종로구 헌재 대심판정에서 조 청장 탄핵심판 첫 변론기일을 열었다. 조 청장은 이날 변론에 출석했다. 조 청장은 ‘12·3 비상계엄’에 가담해 국회를 봉쇄하고 중앙선거관리위원회 시설을 불법 압수수색했다는 사유 등으로 지난해 12월12일 국회에서 탄핵소추됐다. 경찰청장이 탄핵소추로 직무가 정지된 것은 조 청장이 처음이다.

조지호 경찰청장이 9일 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 열린 탄핵심판 사건 첫 변론기일에 출석하고 있다. 연합뉴스

탄핵소추위원인 추미애 법제사법위원장은 이날 “피청구인은 비상계엄 선포 직전 윤석열 전 대통령을 만나 협조 요청을 받아 국회 출입을 통제하도록 지시했다”며 “국회의원 상당수가 담을 넘어서 국회의장 진입을 시도할 수밖에 없었던 상황 자체가 피청구인이 위법한 지시에 의한 국회 봉쇄 상황을 보여주는 것”이라고 말했다. 이어 “체포조 편성과 선관위 점거에 가담해 헌법과 법률을 중대하게 위반했다”고 밝혔다.



반면 조 청장 측은 삼청동 안가회동 후 사전 준비를 하지 않은 점, 체포조 지원 요청을 거부한 점, 대통령의 국회의원 체포 지시를 6번 묵살한 점을 들며 “사전 공모가 없었고 3차례 항명을 통해 범죄실현을 막아냈다”고 주장했다. 또한 국회 출입 통제와 관련해서는 “포고령 발령 후 정문만 통제했고 월담을 방치했다”고 말했다.



헌재는 앞서 3차례 변론준비기일을 열고 국회와 조 청장 양측 주장을 둘러싼 쟁점을 정리하고 증인·증거를 조율했다. 헌재는 조 청장의 탄핵 쟁점을 세 가지로 정리했다. 비상계엄 당시 국회 출입을 통제해 국회 계엄해제요구권과 심의·표결권을 침해한 것, 선관위와 선거연수원 출입을 통제해 경찰 최고 책임자로서 직권을 남용해 타인의 권리행사를 방해한 점, 11·9 전국노동자대회를 과잉 진압해 집회·시위의 자유를 침해한 것이다.



국회 측은 준비기일에서 조 청장의 형사재판 사건 결과를 보고 탄핵심판 결론을 내자고 요청했으나, 재판이 오래 걸릴 것으로 보여 형법상 범죄 성립 여부는 따지지 않기로 했다.