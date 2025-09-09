“韓 기업과 연결을”… 美 원전 러브콜 반길 수만 없는 이유

美 웨스팅하우스社와 불공정 계약

한국형 원전 독자진출 길 사실상 막혀

주무 부서 개편… 적극 대응도 쉽지 않아

미국 정부, 민간 모두 ‘K원전’에 손을 내밀면서 국내 원전 업계에 초거대 시장이 열리고 있다. 그러나 전문가들은 정부의 외교력이 뒷받침되지 않으면 ‘제2의 마스가(MASGA)’는 허황한 꿈에 그칠 것이라고 경고한다.

9일 한국경제인협회가 한국원자력산업협회와 공동으로 개최한 ‘한·미 원자력 에너지 협력 포럼’은 미국 에너지 인프라 회사 ‘PSEG’, 뉴욕 기반의 세계적인 대체 자산 운용사 ‘아폴로’의 임원들과 국내 원전 관련 기업 관계자들이 참여했다. 류성원 한경협 산업혁신팀장은 “미국 측에서 한국 기업들과의 접점을 마련해달라고 요청해 성사된 비공개 자리”라며 “미국에 원전을 만든다면 결국 한국 기업이 들어올 것이라는 인식이 깔린 것”이라고 설명했다. 업계에 따르면 제임스 댄리 미국 에너지부 차관은 지난달 말 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 에너지 장관 회담 참석차 방한해 이호현 산업통상자원부 2차관과 김동철 한국전력 사장 등을 잇달아 만나 한국의 참여를 독려했다.

김창범 한경협 부회장을 비롯한 내빈들이 9일 FKI타워에서 열린 '한미 원자력 에너지 협력 포럼'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 사진 앞줄 왼쪽부터 정용훈 카이스트 교수, 로버트 패라리 아폴로 상무, 브리짓 포쉬 아폴로 APAC크레딧총괄, 김창범 한경협 부회장, 마이클 현 PSEG CCO, 로버트 드나잇 PSEG 원전부문 부사장, 배준범 메이어브라운 변호사. 한국경제인협회 제공

미국은 지난 5월 트럼프 대통령 지시에 따라 2030년까지 대형 원자로 10기를 착공하고 지난해 100기가와트(GW) 수준인 원전 발전 용량을 2050년까지 400GW로 확대하는 목표를 세웠다. 업계에선 이정도 규모를 소화할 수 있는 나라는 중국, 러시아를 제외하면 자유진영 내에 한국이 유일하다고 분석한다. 지난 30년간 18기의 신규 원자로를 건설하며 ‘온 타임 온 버짓’(정해진 예산으로 적기 시공) 역량을 증명한 덕이다.

그러나 미국 원전시장 진입까진 ‘산 넘어 산’이다. ‘불공정’ 논란을 낳은 한전·한국수력원자력과 웨스팅하우스 간 지식재산권 분쟁 해소 합의로 한국형 원전 노형을 단독으로 미국 시장에 수출할 길이 사실상 막힌 상황이다.

일각에선 웨스팅하우스와 합작회사를 꾸려 미국에 진출하는 방안이 거론된다. 이 경우 정부의 협상력이 성패를 좌우할 것이라는 분석이 나온다. 손양훈 인천대 교수(전 에너지경제연구원장)는 “원전 사업은 기업이 아닌 국가 간의 딜”이라며 “미국 원전 사업을 수주해도 체코 사례처럼 불공정 논란이 생긴다면 수익성은 바닥을 칠 것”이라고 우려했다.

업계에선 정부가 단행하는 조직 개편도 걸림돌이 될 수 있다는 주장이 나온다. 원전 정책 컨트롤타워가 산업부에서 환경부로 바뀌어서다. 손 교수는 이와 관련, “해외 원전 사업을 담당하는 한전·한수원도 당장 기후에너지환경부 산하 기관이 될 판인데, 자신들이 어디로 갈지도 모르는 상황에서 초대형 수주에 매진할 수 있겠느냐”고 말했다.