예초기 사고 절반이 ‘추석’ 전후…“벌쏘임·뱀물림도 주의해야”

전북도소방본부가 추석 명절을 앞두고 벌초 작업에 따른 안전사고 예방을 당부했다.

9일 전북도소방본부에 따르면 최근 3년간 도내 예초기 사고로 인한 구급 출동은 총 46건으로 집계됐으며, 이 가운데 절반이 추석 전후인 8~9월에 집중됐다. 소방본부는 작업 전 보호장비 착용과 장비 점검, 어린이·노약자 접근 금지를 철저히 지켜야 한다고 강조했다.

벌쏘임과 뱀물림 사고도 같은 시기 증가세를 보였다.

벌쏘임 환자는 2022년 664건, 2023년 443건, 2024년 568건이 발생했다. 이 중 416건은 9월에 집중됐다. 뱀물림 사고 역시 2022년 51건, 2023년 65건, 2024년 47건이 발생했는데, 주로 여름철과 추석 무렵에 집중됐다.

소방본부는 예초기 작업 시 보호안경·장갑·안전화 등 안전장비를 착용하고 주변 안전거리를 유지할 것을 당부했다. 또 작업 전 벌집 여부를 확인하고, 풀숲에서는 뱀을 자극하지 않도록 주의해야 한다고 안내했다.

벌에 쏘였을 경우 즉시 119에 신고해 응급처치를 받아야 하며, 뱀에 물렸을 때는 활동을 멈추고 물린 부위를 심장보다 낮게 유지한 채 신속히 신고해야 한다.

이오숙 전북도소방본부장은 “추석을 앞두고 벌초 작업이 늘면서 각종 안전사고 위험이 커진다”며 “안전 수칙을 철저히 준수해 달라”고 당부했다.